Конфликт на Украине и его поддержка странами Запада непопулярны сред населения Франции, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Георгий Федоров. Мнение простых французов идет вразрез с позицией официальных властей.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на видео, снятое во время массового рейда военкомов во Львове, написав, что на это президент Эммануэль Макрон «только что снова дал 3 млрд». На кадрах люди в форме и балаклавах затаскивают мужчину в автомобиль, несмотря на попытки его матери помешать им.

«Еще один молодой человек, жестоко похищенный на глазах у его матери ополченцами Зеленского и НАТО, чтобы умереть на фронте… Давайте уйдем и уничтожим НАТО! Да здравствует свободная Франция и мир!» — высказался политик в своем блоге в соцсети X.

Политолог Федоров считает, что от одной публикации Филиппо глобальных изменений не произойдет. Пост стал очередным камнем в сторону Макрона: лидер «Патриота» использовал непопулярную среди французов поддержку Украины НАТО, чтобы нанести удар по политическому конкуренту.

«Действительно, во Франции многие, в отличие официальных властей, не поддерживают Украину и считают, что финансировать конфликт, помогать ВСУ не нужно. С точки зрения народа, Франция — очень пассионарная страна, у нее сильные демократические традиции. Американские гегемония и попытка втянуть в войну Францию у массы населения непопулярны», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время в Париже идет реструктуризация политической системы: появляются новые силы, евроскептики поднимают голову, Макрон и официальные институты теряют популярность. Политолог добавил, что вероятность выхода Франции из НАТО вполне возможна, если так будет продолжаться. Париж уже покидал блок, напомнил эксперт.

Ранее стало известно, что на вооружение ВС РФ встанет первая трофейная машина НАТО.