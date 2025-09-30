План Трампа по Газе: почему его поддержали мировые лидеры и что это значит для будущего Ближнего Востока

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе поддержали многие мировые лидеры. Свою помощь в этом вопросе готовы оказать Великобритания, Франция, Италия, ряд арабских стран и Турция. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, при каких условиях возможно построить начальный мир на Ближнем Востоке.

29 сентября Белый дом опубликовал план президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа: в течение 72 часов должны быть освобождены все заложники, для чего ЦАХАЛ отойдет на согласованные позиции, а затем полностью выведет войска; до этого времени Газой будет управлять переходная администрация без участия ХАМАС и других группировок, при этом их представители, согласившиеся на разоружение и мирное сосуществование, смогут рассчитывать на амнистию. Документ также исключает возможность оккупации или аннексии. По мнению политолог Светова, сейчас существует важность заинтересованности в разрешения конфликта у арабских стран. В ином случае ситуация для палестинцев не изменится.

«Если туда введут воинские контингенты из арабских и мусульманских государств — это гарантия того, что они не будут закрывать глаза на то, что делают израильтяне, потому что миротворцы ООН на Ближнем Востоке были склонны на то, что делает Израиль, смотреть по-одному, а на то, что делают оппоненты Израиля, совсем по-другому. У Трампа тоже есть понимание, что должны быть те миротворцы, которым доверяют палестинцы», — заверил политолог.

При этом эксперт отметил, что заветная Нобелевская премия мира уже точно достанется Трампу в этом или следующем году.

«Трамп получит Нобелевскую премию независимо от результатов конфликта. Под 80-летие Трампа сделают ему такой подарок. Обама получил без всяких заслуг, и это больше всего задевает Трампа», — заключил Светов.

