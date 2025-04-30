ФСБ рассекретила документы о смерти Гитлера: последние минуты жизни фюрера и его жены перед самоубийством

Спустя 80 лет после смерти фюрера нацистской германии Адольфа Гитлера ФСБ рассекретила документы о его самоубийстве от 22 ноября 1945 года, пишет РИА Новости. В них представлены показания камердинера Гейнца Линге. Его называют главным свидетелем смерти Гитлера. Согласно его показаниям, именно 30 апреля фюрер принял окончательное решение покончить с собой и распорядился, чтобы его тело после смерти сожгли. Каким были последние минуты жизни Гитлера и какие легенды ходят вокруг его смерти — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Последние минуты жизни фюрера

В последние минуты своей жизни Адольф Гитлер оказался в бункере под Берлином, известном как «Фюрербункер», когда советские войска приближались к городу. Как свидетельствуют историки и очевидцы, Гитлер был в отчаянии, и, несмотря на предлагаемые ему выходы, он не видел шансов на спасение. В последние дни войны Гитлер проявлял признаки психического истощения и паранойи.

Ощущая неизбежность своей судьбы и поражение Третьего Рейха, Гитлер принял решение покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать захвата и возможного публичного унижения. Перед этим он распорядился о том, чтобы его тело было сожжено, чтобы избежать публичного унижения, которое могло бы произойти в случае захвата тела противником.

Фото: [ сommons.wikimedia/Heinrich Hoffmann (https://en.wikipedia.org/wiki/en:Heinrich_Hoffmann_(photographer)) ]

Гейнц Линге отмечал, что жена фюрера Ева Браун вошла в комнату Гитлера, где после их нашли уже мертвыми. Позже, по воспоминаниям камердинера, их тела вынесли во двор и сожгли. Но трупы не были обуглены, они лишь потемнели, а остатки тел были захоронены.

Теории заговора

Одной из самых известных теорий является утверждение, что Гитлер на самом деле выжил и сбежал в Южную Америку, где его якобы видели, в частности в Аргентине. Теория основывается на слухах, что он и другие высокопоставленные нацисты, такие как Иосиф Менгеле, могли использовать сложные маршруты и поддержку местных сообществ, чтобы избежать ареста и продолжить свою жизнь в уединении. В некоторых источниках упоминаются даже слухи о его возможной связи с неонацистскими группировками в Южной Америке.

Фото: [ сommons.wikimedia/Unknown photographer ]

Также есть версия, что Гитлер мог быть убит не сам, а в результате заговора среди его соратников. Некоторые рассказывают о том, что ближайшее окружение могло желать устранить его, чтобы избежать ответственности за последствия войны.

Существуют и другие теории, которые предполагают, что Гитлер мог быть тайно выдан правительством США или даже что его смерть была инсценировкой с целью скрыть более крупный план по восстановлению нацистской идеи. Однако все эти предположения не имеют под собой серьезной исторической базы и часто воспринимаются как часть культурного мифа, возникшего вокруг личности одного из самых известных тиранов XX века.

Ранее стало известно, как живут покинувшие Россию братья Меладзе.