ФСБ, Росгвардия и чиновники: кто будет инспектировать гостиницы Дагестана этим летом

В Дагестане стартовала масштабная кампания по проверке объектов туристической инфраструктуры в преддверии летнего сезона. Соответствующее поручение дал глава Каспийска Борис Гонцов, и первый рейд прошел именно в этом приморском городе.

Для проведения проверок сформирована объединенная комиссия, в которую вошли представители администрации, силовых структур и профильных ведомств. В частности, в рейдах участвуют сотрудники УФСБ по Дагестану, антитеррористической комиссии, управления экономического развития, отдела культуры и туризма, вневедомственной охраны Росгвардии, а также члены Общественного совета при Минцифры республики.

Основная цель рейдов — оценить готовность гостиниц и других средств размещения к приему гостей. Особое внимание проверяющие уделяют вопросам безопасности отдыхающих и созданию комфортных условий проживания.

Власти республики подчеркивают, что тотальные проверки — не разовая акция. Рейды продолжатся в других городах и районах Дагестана. Задача — гарантировать качественный и безопасный отдых для всех туристов, которые планируют посетить регион летом.

