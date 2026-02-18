«Хватит работать — пора спать»: в России зафиксировали бум «сонного туризма» в отпусках

В России набирает обороты новый туристический тренд — «сонный туризм», выяснили «Известия». Люди устали от стресса, бесконечных дедлайнов и мерцающих экранов, поэтому все чаще отправляются в короткие поездки с одной целью: выспаться. Отели подстраиваются под запросы и уже в 2026 году массово адаптируют номера под программы восстановления сна.

По данным экспертов, только за 2025 год спрос на номера категории Sleep Well вырос в 15 раз. Основная аудитория таких путешественников — жители мегаполисов в возрасте от 30 до 50 лет, которые готовы платить не за экскурсии, а за тишину, темноту и удобную кровать.

Формат поездок обычно короткий — два-три дня. Главные условия: цифровой детокс (никаких гаджетов), продуманный микроклимат, специальные матрасы, освещение, которое подстраивается под естественные ритмы человека, и обязательные программы релаксации. В некоторых отелях даже предлагают консультации сомнологов.

Самыми перспективными регионами для «сонного туризма» считаются Алтай, Карелия и черноморское побережье. Там уже сейчас появляются отели, специализирующиеся на здоровом сне.

Актуальность направления подтверждает статистика: около 40% жителей России регулярно испытывают проблемы со сном, а каждый пятый спит менее шести часов в сутки. Так что, возможно, скоро все будут ездить в отпуск не за новыми впечатлениями, а за долгожданным и здоровым сном.

