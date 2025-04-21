Жаре конец: прогноз погоды в Москве и Московской области на неделю

Жаркая погода в Москве и Московской области завершится к концу рабочей недели, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Кроме того, в столице и области может похолодать до минусовой температуры.

Прогноз по дням

Согласно прогнозу эксперта, во вторник, 22 апреля, ожидается переменная облачность, а местами небольшой кратковременный дождь.

«Температура ночью в Москве +11…+13, в центре +15…+17. Днем в столице +22…+24 градуса. По области в ночное время +10…+15, днем +21…+26 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду. Также местами возможна гроза», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду сохранится переменная облачность и кратковременный дождь местами.

«Ночью в столице +10…+12, в центре +13…+15 градусов. Днем +25…+27. В Подмосковье ночью +7…+12, днем +22…+27 градусов. Ветер ночью южной четверти, 2-7 метров в секунду, днем западный, 5-10 метров в секунду», — добавил синоптик.

По прогнозу эксперта, 24 апреля ожидается облачность с прояснениями и кратковременный дождь.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Температура ночью в Москве +10…+12 градусов, в центре +13…+15. Днем +17…+19. Ночью по области +8…+13, днем +16…+21 градус. Ветер северный, 5-10 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В пятницу, 25 апреля, ночью переменная облачность и без осадков. Температура воздуха опустится до +4…+9 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура +11…+16 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

Наиболее сильное похолодание произойдет в выходные. В воскресенье, 27 апреля, и в ночь на понедельник ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до -3...0 градусов. В некоторых районах возможен снег вперемешку с дождем, но, по словам синоптика, продлится он недолго, а похолодание до +4...+9 градусов днем всего пару дней.

Атмосферное давление

Всю неделю показатели атмосферного давления будут находиться ниже нормы. Во вторник ожидаются наиболее высокие значения — 748 мм ртутного столба. В среду и четверг они упадут до 746 мм ртутного столба, а в пятницу вовсе составят 743 мм ртутного столба.

Фото: [ freepik.com ]

Люди, страдающие диабетом, пониженным кровяным давлением или проблемами с костно-мышечной системой, могут испытывать ухудшение самочувствия при падении атмосферного давления. Это может проявляться в виде затрудненного дыхания, нерегулярного сердцебиения, упадка сил, повышенной тревожности и снижения концентрации внимания.

При этом повышение атмосферного давления может негативно сказаться на состоянии здоровья пациентов с гипертонией, нарушениями обмена веществ, а также тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт.

Ранее стало известно, что нужно сделать в Светлую неделю после Пасхи.