Газ в Европе может подорожать на 150%: эксперты предупреждают о последствиях конфликта США и Ирана

Рост цен на газ в Европе неизбежен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Уже к концу 2026 года его стоимость увеличится на 150%, если война между США и Ираном не завершится. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее Bloomberg сообщал, что цены на природный газ в Европе подскочили на 35% после усиленных атак Ирана на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе. Как отметила экономист Литвиненко, такие показатели — это сдержанная оценка.

«Были оценки, что в пятикратном размере выросла стоимость газа для Европы. После начала войны между США, Израилем и Ираном мы можем увидеть рост стоимости и на 150% до конца 2026 года», — прогнозирует эксперт.

При этом уже сейчас в Европе понимают, что объемы природного газа сжимаются из-за конфликта на Ближнем Востоке. Странам европейского континента уже нужно думать о том, где брать газ для 2027 года, заверила специалист.

«Если до конца 2026 можно рассчитывать на все 150%, то в 2027 году, если события в Иране затянутся до конца года, можно будет рассчитывать на все 200% роста стоимости газа для Европы. Это произойдет в том случае, если Европа не восстановит отношения с Россией и не снимет санкции с российского газа», — заключила Литвиненко.

