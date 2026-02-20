Прописку разрешили, но есть нюанс: почему эксперты отговаривают от покупки апартаментов

Введенная временная регистрация для проживающих в апартаментах не изменит условия жизни для семей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила эксперт по недвижимости Татьяна Матвеева.

В феврале Конституционный суд России принял постановление: гражданам разрешено временно регистрироваться по месту пребывания в нежилых помещениях, в том числе в апартаментах. Эксперт Матвеева подчеркнула, что даже в таких условиях сложно говорить о выгоде проживания в апартаментах.

«Сейчас для государства очень важно, чтобы людей регистрировали в апартаментах для отслеживания местонахождения граждан. Я считаю, что поэтому и было принято такое решение», — пояснила она.

Главным подводным камнем, несмотря на изменения от Конституционного суда РФ, остается регистрация на территории апартамента, продолжила эксперт.

«Например, с временной регистрацией, если вы живете с ребенком, то в Москве его не оформят в детский садик. Вы в него не попадете даже с временной регистрацией, только с постоянной», — предупредила она.

При этом покупка апартаментов для жилья сама по себе невыгодна, заверила эксперт.

«Если клиент приходит и говорит, что хочет апартаменты, то всегда возникает вопрос: а как вы потом будете их продавать и за сколько? Спрос на апартаменты не такой большой, и иногда приходится опускаться в стоимости достаточно сильно, чтобы оперативно продать недвижимость. Она менее ликвидна, чем жилые квартиры. Но есть и второй нюанс: если нужны апартаменты под аренду, как доходная недвижимость, то тогда можно рассмотреть варианты», — заключила Матвеева.

Ранее стало известно, когда начинать подрезать деревья и кустарники в саду.