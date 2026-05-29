В 2026 году эти профессии начнут исчезать: кого заменят первыми

В 2026 году российский рынок труда продолжит меняться: часть профессий постепенно теряет актуальность из-за автоматизации, развития онлайн-сервисов и новых подходов к работе компаний. Речь идет не о массовых сокращениях, а скорее о естественном уходе специальностей, которые перестают быть востребованными в прежнем объеме. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал специалист по подбору персонала Александр Брюхов.

По словам эксперта, в первую очередь изменения затронут сотрудников, чья работа строится на простых повторяющихся действиях.

«Компании все активнее внедряют цифровые сервисы, искусственный интеллект и автоматизированные системы. Поэтому спрос будет снижаться на профессии, где человека легко заменить программой или онлайн-платформой», — пояснил Брюхов.

Среди профессий, которые постепенно теряют позиции, эксперт назвал операторов ручного ввода данных, некоторых офисных администраторов, кассиров, а также сотрудников колл-центров, выполняющих типовые задачи. По его словам, бизнес уже активно переводит подобные процессы в автоматический режим.

При этом специалист подчеркнул, что речь не идет о «конце профессий» в буквальном смысле. Многие сотрудники смогут адаптироваться и перейти в новые направления.

«Сейчас выигрывают те, кто готов учиться и осваивать смежные навыки. Даже в привычных сферах работодатели ждут от сотрудников большего уровня универсальности», — отметил эксперт.

Одновременно, по словам Брюхова, растет спрос на специалистов, которых сложно заменить технологиями. Это касается инженеров, IT-разработчиков, технических специалистов, аналитиков, а также работников, связанных с сервисом, коммуникацией и принятием нестандартных решений.

Эксперт добавил, что рынок труда становится более гибким, а работодатели все чаще делают ставку не только на диплом, но и на способность человека быстро перестраиваться под новые условия.

«Главная тенденция ближайших лет — не исчезновение работы, а изменение требований к ней», — заключил Брюхов.

