Где отпраздновать День защиты детей в Москве и Подмосковье в 2025 году: афиша на 1 июня

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/пресс-служба администрации г. о. Химки ]

День защиты детей — один из самых добрых и значимых праздников начала лета. В 2025 году Москва и Подмосковье приготовили насыщенную программу с участием артистов, педагогов, ученых и аниматоров. 1 июня в столице и области пройдут сотни мероприятий для детей и их родителей: концерты, научные шоу, спектакли, мастер-классы и многое другое. Куда можно сходить всей семьей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мероприятия в Москве

Концерты и шоу: от Кремля до парка «Сокольники»

Гала-концерт «Звездная страна» (0+) состоится в Концертном зале «Москва» 31 мая в 18:00. Организаторы обещают яркое музыкальное шоу с участием юных артистов и знаменитостей детской сцены.

Дискотека Детского Радио в Кремле (0+) стартует 1 июня в Государственном Кремлевском дворце. На сцену выйдут герои любимых мультфильмов, вокалисты и ведущие радио.

Парки и открытые площадки: мастер-классы и игры

Парк «Сокольники» приглашает детей и родителей 1 июня на интерактивные игры, творческие мастер-классы и праздничный концерт. Возрастное ограничение: 0+.

Одним из главных событий станет детский фестиваль искусств «Небо» (0+), который пройдет 31 мая и 1 июня в парке искусств «Музеон». Он объединит творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда. Перед зрителями выступят 600 участников, среди которых актеры театров, артисты цирка, музыканты и танцоры.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Андрей Семибратов ]

Наука и творчество: обучаемся и развлекаемся

С 12:00 до 22:00 1 июня юных гостей парка «Зарядье» ждет фестиваль «Научфест» (12+), сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В программе мероприятия — беседы с учеными, познавательные шоу, мастер-классы, интеллектуальные игры, интерактивная выставка и масштабный квест, разработанный совместно с учеными МГУ имени М.В. Ломоносова.

Музей Москвы готовит для детей тематические экскурсии и интерактивные занятия. Возрастное ограничение: 0+.

Мероприятия в Подмосковье

Клин

В воскресенье, 1 июня, музей-заповедник П.И. Чайковского организует праздник (0+), приуроченный ко Дню защиты детей, 135-летию первой постановки балета «Спящая красавица» и Году культуры России и Китая, как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Весь день вход в мемориальный комплекс и на временные выставки для посетителей до 18 лет будет бесплатным.

Сергиев Посад

В этот же день в парке «Покровский» в Хотькове отметят День защиты детей. Для гостей запланированы зарядка с тренером, фитнес-занятия, игры «Ура, каникулы!» и различные мастер-классы. Кульминацией станет общеобластное мероприятие «Город профессий». Возрастное ограничение: 0+.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Иван Дубров ]

Подольск

В Подольске в парке Талалихина состоится фестиваль «Город профессий» с музыкальным концертом (0+). Юных посетителей ждут мастер-классы, спортивные игры, конкурсы, викторины, квесты, концерт и театрализованные постановки. Старшеклассники смогут принять участие в профориентационных мероприятиях, организованных студентами местных образовательных учреждений.

Руза

1 июня 2025 года в Рузе пройдет большой праздник в честь Дня защиты детей (12+). Гостей ждет танцевальный флешмоб и сладкие подарки.

Химки

Парк Толстого в Химках также станет праздничной площадкой. С 12:00 здесь начнется масштабная программа, посвященная Дню защиты детей. В программе — анимация, творческие мастер-классы, конкурсы и угощения. Возрастное ограничение: 0+.

В выставочном комплексе «Артишок» пройдет мероприятие с шоу мыльных пузырей, дискотекой и показом советских мультфильмов. Особое внимание будет уделено конкурсу карнавальных костюмов, где участники смогут проявить креативность и создать образы своих любимых сказочных персонажей. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее стали известны история и традиции Международного дня защиты детей.