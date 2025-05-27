Международный день защиты детей 1 июня: история и традиции праздника
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Ежегодно 1 июня в России и во всем мире отмечается Международный день защиты детей — праздник, который напоминает обществу о важности заботы, защиты и уважения прав каждого ребенка. История и традиции даты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История праздника
Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году на сессии Международной демократической федерации женщин в Париже. Впервые праздник отмечался 1 июня 1950 года в 51 стране, включая Советский Союз. Он стал символом солидарности в стремлении обеспечить детям счастливое и безопасное детство.
Выбор даты не случаен: согласно одной из версий, 1 июня 1925 года в Сан-Франциско китайский консул организовал праздник для сирот, совпавший с традиционным китайским праздником лодок-драконов. Этот день стал символическим началом движения за права детей.
Как отмечают в России
В России праздник получил широкое распространение и проходит под патронажем общественных организаций и органов власти. В этот день по всей стране устраиваются масштабные мероприятия: концерты, фестивали, театрализованные представления, спортивные соревнования и благотворительные акции.
В Москве праздничные программы традиционно проходят в Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье», ВДНХ и других популярных местах. Для детей организуются мастер-классы, выступления артистов, анимационные шоу и интерактивные зоны.
Закон и защита
День защиты детей — это не только праздник, но и напоминание о необходимости соблюдения прав ребенка. В России эти права регулируют:
- Семейный кодекс РФ;
- Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицированная Россией в 1990 году.
Согласно основным нормативно-правовым актам, у детей в РФ есть:
- Право на жизнь и выживание. Каждый ребенок имеет право на жизнь и защиту от всех видов насилия и вреда.
- Право на здоровье. Включает доступ к медицинскому обслуживанию, питанию, жилью, воде и санитарным условиям, которые обеспечивают физическое и психическое здоровье.
- Право на образование. Дети имеют право на бесплатное и обязательное образование, которое должно быть доступным и равнодоступным для всех.
- Право на защиту от насилия и эксплуатации. Включает в себя защиту от физического, эмоционального и сексуального насилия, а также от эксплуатации, включая детский труд и детскую проституцию.
- Право на семью. Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, общаться с родителями и родственниками, даже при их раздельном проживании.
- Право на участие в принятии решений. С 10 лет мнение ребенка учитывается в судебных и административных процессах, а с 14 лет он может самостоятельно обращаться в суд.
- Право на равенство и недискриминацию. Все дети должны иметь равные права и возможности, независимо от своего пола, расы, национальности, религии, инвалидности или иных особенностей.
- Право на имущество. Ребенок может владеть имуществом, полученным в дар, по наследству или на личные средства.
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