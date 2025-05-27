Международный день защиты детей 1 июня: история и традиции праздника

Ежегодно 1 июня в России и во всем мире отмечается Международный день защиты детей — праздник, который напоминает обществу о важности заботы, защиты и уважения прав каждого ребенка. История и традиции даты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году на сессии Международной демократической федерации женщин в Париже. Впервые праздник отмечался 1 июня 1950 года в 51 стране, включая Советский Союз. Он стал символом солидарности в стремлении обеспечить детям счастливое и безопасное детство.

Выбор даты не случаен: согласно одной из версий, 1 июня 1925 года в Сан-Франциско китайский консул организовал праздник для сирот, совпавший с традиционным китайским праздником лодок-драконов. Этот день стал символическим началом движения за права детей.

Как отмечают в России

В России праздник получил широкое распространение и проходит под патронажем общественных организаций и органов власти. В этот день по всей стране устраиваются масштабные мероприятия: концерты, фестивали, театрализованные представления, спортивные соревнования и благотворительные акции.

В Москве праздничные программы традиционно проходят в Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье», ВДНХ и других популярных местах. Для детей организуются мастер-классы, выступления артистов, анимационные шоу и интерактивные зоны.

Закон и защита

День защиты детей — это не только праздник, но и напоминание о необходимости соблюдения прав ребенка. В России эти права регулируют:

Семейный кодекс РФ;

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицированная Россией в 1990 году.

Согласно основным нормативно-правовым актам, у детей в РФ есть:

Право на жизнь и выживание. Каждый ребенок имеет право на жизнь и защиту от всех видов насилия и вреда.

Право на здоровье. Включает доступ к медицинскому обслуживанию, питанию, жилью, воде и санитарным условиям, которые обеспечивают физическое и психическое здоровье.

Право на образование. Дети имеют право на бесплатное и обязательное образование, которое должно быть доступным и равнодоступным для всех.

Право на защиту от насилия и эксплуатации . Включает в себя защиту от физического, эмоционального и сексуального насилия, а также от эксплуатации, включая детский труд и детскую проституцию.

Право на семью. Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, общаться с родителями и родственниками, даже при их раздельном проживании.

Право на участие в принятии решений. С 10 лет мнение ребенка учитывается в судебных и административных процессах, а с 14 лет он может самостоятельно обращаться в суд.

Право на равенство и недискриминацию . Все дети должны иметь равные права и возможности, независимо от своего пола, расы, национальности, религии, инвалидности или иных особенностей.

Право на имущество. Ребенок может владеть имуществом, полученным в дар, по наследству или на личные средства.

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