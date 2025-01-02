Где покататься на «ватрушках» в Подмосковье на новогодних праздниках: топ-10 тюбинговых трасс

Одну из самых длинных тюбинговых трасс протяженностью 550 метров можно покорить в Подмосковье на новогодних каникулах — час активного отдыха обойдется в одну тысячу рублей. Топ-10 лучших мест Московской области для катания на «ватрушках» — по версии редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парк «Яхрома»

В парке «Яхрома» находится одна из самых длинных тюбинг-трасс в Подмосковье протяженностью 550 метров. Спортивное оборудование выдается под залог: две тысячи рублей, водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства. Посетить парк со своей «ватрушкой» нельзя.

Стоимость аренды тюбингов:

Понедельник-четверг: 700 рублей за час;

Пятница-воскресенье: одна тысяча рублей за час.

На новогодних каникулах парк работает по тарифам выходного дня.

Адрес: Московская область, Дмитровский район, город Яхрома, 46 км от МКАД по Дмитровскому шоссе, поворот на деревню Степаново.

Тюбинг-парк «Елагино»

Тюбинг-парк «Елагино» включает пользование подъемником в стоимость аренды тюбинга. Катание в парке возможно только на прокатных «ватрушках». По социальной карте участникам ВОВ и СВО предоставляется скидка 10%. Залог за один тюбинг составляет пять тысяч рублей. На новогодних каникулах парк работает с 10:00 до 22:00.

Фото: [ официальный сайт тюбинг-парка «Елагино» ]

Стоимость аренды тюбингов:

Будние дни: 500 рублей за час, 700 рублей за два часа;

Выходные дни: 700 рублей за час, 1,2 тысячи рублей за два часа;

Праздники: 800 рублей за час, 1,5 тысячи рублей за два часа.

Адрес: Наро-Фоминский городской округ, вблизи деревни Елагино (76 км Киевского шоссе).

Спортивный парк «Волеон»

В спортивном парке «Волеон» подготовлены трассы для скоростных и экстремальных спусков, для семей создан специальный широкий тюбинговый склон. Также в парке работают подъемники. Уточнять режим работы тюбинговых трасс стоит в день поездки.

Стоимость аренды тюбингов:

Будние дни: 800 рублей за час;

Выходные дни: 900 рублей за час.

На праздниках парк работает по тарифам выходного дня.

Адрес: Дмитровский городской округ, город Яхрома, улица Троицкая, 1.

Комплекс «Лисья Гора»

Горнолыжный комплекс «Лисья Гора» открыл новый сезон 26 декабря. Залог за тюбинг в парке составляет 1,5 тысячи рублей. Один подъем в будние дни стоит 60 рублей, в выходные — 110 рублей.

Фото: [ официальный сайт горнолыжного комплекса «Лисья Гора» ]

Стоимость аренды тюбингов:

Будние дни: 350 рублей за час, 650 рублей за два часа, 900 рублей за три часа;

Выходные дни: 450 рублей за час, 850 рублей за два часа, 1,2 тысячи рублей за три часа.

В будние дни действует акция: 15 подъемов на ленте и один час проката за одну тысячу рублей.

Адрес: Московская область, город Балашиха, Леоновское шоссе (700 метров от а/д Москва-Нижний Новгород).

Экстрим-парк «Фристайл»

Прокатиться на тюбинге можно в экстрим-парке «Фристайл». В стоимость входит тюбинг и неограниченное использование подъемника. Катание на своих тюбингах запрещено.

Стоимость аренды тюбингов:

Будние дни: 1,1 тысячи рублей за час, 1,7 тысячи рублей за два часа;

Выходные дни: 1,4 тысячи рублей за час, 2,2 тысячи рублей за два часа.

Адрес: Московская область, город Дзержинский, улица Угрешская, 19.

Пансионат «Восход»

Одна из тюбинговых трасс Подмосковья также находится в пансионате «Восход». Для отдыхающих здесь по путевках предоставляются скидки на катание.

Фото: [ официальный сайт пансионата «Восход» ]

Стоимость аренды тюбингов:

Будние дни: 700 рублей за час, для отдыхающих в пансионате — 600 рублей;

Выходные дни: одна тысяча рублей за час, для отдыхающих в пансионате — 800 рублей;

Праздники: 1,3 тысячи рублей за час, для отдыхающих в пансионате — одна тысяча рублей.

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Ситники.

Горнолыжный курорт «Олимп»

На территории горнолыжного курорта «Олимп» работает тюбинговая горка с подъемником. Комплекс предоставляет скидку 15% пенсионерам, студентам и многодетным семьям при предъявлении удостоверения, именинники могут посетить горнолыжный курорт за полцены. Акции распространяются только на почасовой тариф.

Стоимость тюбинговой горки:

За один час с первого прохода — 400 рублей, за два часа с первого прохода — 650 рублей.

Стоимость аренды тюбингов:

За один час — 400 рублей, за два часа — 650 рублей.

Адрес: Московская область, город Коломна, деревня Малое Уварово.

Спортивный курорт «Сорочаны»

В праздничные дни спортивный курорт «Сорочаны» преимущественно будет работать с 09:00 до 02:00, исключение составляют 31 декабря (с 09:00 до 20:00), 1 января (с 12:00 до 02:00) и 8 января (с 09:00 до 01:00). С 29 декабря по 8 января действует тариф выходного дня. С 19:00 8 января на прокат и подъемник будет распространяться тариф буднего дня. В стоимость входит тюбинг, защитный шлем и подъем на трассе аттракциона «Тюбинг-парк».

Фото: [ официальный сайт спортивного курорта «Сорочаны» ]

Стоимость аренды тюбингов:

Будние дни: 600 рублей за один час;

Выходные дни: одна тысяча рублей за один час.

Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, 68.

Горнолыжный курорт Леонида Тягачева

Это самый первый горнолыжный курорт Подмосковья, а также традиционная тренировочная база сборных России по горным лыжам и сноуборду. В клубе есть специализированная трасса для тюбингов протяженностью 280 метров, она также оборудована подъемником. В стоимость катания включено пользование трассой и специальным подъемником для тюбингов. Залог за тюбинг составляет шесть тысяч рублей за штуку или водительское удостоверение с техпаспортом. На один комплект документов можно взять три тюбинга.

Стоимость аренды тюбингов:

Будние дни: 400 рублей за один час;

Выходные дни: 600 рублей за один час.

Аренда защитного шлема на один час стоит 100 рублей, далее — 50 рублей.

Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Шуколово.

Горнолыжный курорт «Спас-Каменка»

Стоимость входа на территорию горнолыжного курорта «Спас-Каменка», включая право пользования склонами, подъемниками, беговыми трассами и катком, в будние дни составляет одну тысячу рублей для взрослых и 700 рублей для детей, в выходные дни — 1,5 тысячи рублей для взрослых и одну тысячу рублей для детей. Залог за прокат тюбинга — одна тысяча рублей.

Фото: [ официальный сайт горнолыжного курорта «Спас-Каменка» ]

Стоимость аренды тюбингов:

Будние дни: 600 рублей за один час;

Выходные дни: 600 рублей за один час.

Адрес: Дмитровский городской округ, коттеджный поселок Спас-Каменка.

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