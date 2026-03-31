Священник раскрыл правду о кагоре на Пасху: почему лучше отказаться и выбрать сухое вино

На Пасху православные христиане пьют кагор, однако сладкий алкоголь может негативно сказаться на здоровье, поэтому стоит обратить свое внимание на сухие вина. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил священник Филипп Ильяшенко.

Стоит отметить, что Пасха отмечается 12 апреля. По словам священнослужителя, Пасха — главный христианский праздник.

«Мы празднуем следом за службой, участием в таинстве причастия божественной Евхаристии, как нам Бог заповедовал: указал поступать и делиться этой радостью с близкими и дальними, делая добрые дела, поздравляя с праздником, даря подарки», — поделился он.

Как подчеркнул священник, кагор — крепленое сладкое вино, которое используется во время богослужения, в том числе в русской традиции.

«Это одно из веществ таинства Евхаристии. Никакого мистического содержания сам по себе этот напиток не имеет. С точки зрения пользы для человека сладкое и крепкое едва ли может быть полезным. Мне кажется, если отмечать, то стоит взять сухое вино, а не сладкое и крепленое», — считает священнослужитель.

Также он акцентировал внимание на том, что в Пасху самым главным является участие в празднике.

«Праздник начинается и совершается в главном своем событии — во время службы и причастия. Если мы это делаем, то мы участники праздника, если мы решили перекусить празднично, то это можно сделать в любое время. Я делаю акцент на том, что праздник начинается с участия в том, что происходит в церкви: в храм пришел, помолился, причастился, пошел домой с компанией людей и празднуешь. И во время застолья сухое вино используешь, любая еда разрешается, поскольку пост кончился», — заключил Ильяшенко.

