Гепатит и ВИЧ: чем рискуют девушки, удаляющие татуировки с помощью маникюрной фрезы

В соцсети попало видео, на котором девушка согласилась на удаление татуировки с помощью фрезы для маникюра, путем срезания слоя кожи. Это намного дешевле лазерного удаления, однако способ имеет серьезные последствия для здоровья, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская.

По словам эксперта, подобная процедура фактически является неконтролируемой механической абразией, затрагивающей не только эпидермис, но и глубокие слои дермы, где и располагается пигмент татуировки.

«В момент контакта вращающейся фрезы с кожей происходит травматическое удаление тканей. Иными словами, разрываются коллагеновые волокна, нарушается целостность сосудов, формируется обширная раневая поверхность. Но пигмент при этом не разрушается, а физически «срезается» вместе с фрагментами дермы», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, такой способ не только разрушает кожу, но и создает высокий риск заразиться через кровь опасными инфекциями — гепатитом B, гепатитом C и даже ВИЧ.

«Фреза во время работы собирает на себя кровь и ткань. Если инструмент использован повторно или недостаточно стерилизован, вирусы легко передаются следующему человеку», — подчеркнула эксперт.

Лазерное удаление, продолжила эксперт, работает принципиально иначе: импульс лазера подбирается по длине волны таким образом, чтобы воздействовать именно на молекулы пигмента, практически не повреждая окружающие ткани.

«Именно поэтому использование фрезы, не предназначенной для медицинских процедур, недопустимо: оно не только неэффективно, но и несет реальную угрозу для здоровья кожи», — заключила Турская.

