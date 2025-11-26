Сильные ожоги получила россиянка в горячем чане дома отдыха: какая компенсация ей положена

В Сургуте в доме отдыха девушка получила сильный ожог руки, случайно схватившись за неизолированный дымоход при попытке забраться в горячий чан. Может ли пострадавшая рассчитывать на компенсацию и куда обращаться в таком случае, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт Юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения, когда девушка оступилась и инстинктивно ухватилась за горячую трубу. После оказания медицинской помощи пострадавшая несколько недель восстанавливалась. Администрация дома отдыха пообещала исправить недочет и изолировать трубу.

По словам юриста, в описанной ситуации пострадавшая имеет право на полную компенсацию причиненного вреда на основании статей 1064 и 1085 Гражданского кодекса РФ.

«Ответственность несет владелец дома отдыха как исполнитель услуги, нарушивший обязательные требования безопасности. Размер компенсации будет включать несколько аспектов. Например, расходы на лечение и реабилитацию: все затраты на медицинскую помощь, лекарства и восстановительные процедуры (должны быть подтверждены чеками и назначениями врача)», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, возможна компенсация за упущенный заработок, если травма помешала работать на период лечения (подтверждается справкой от врача и справкой о доходах с места работы).

«Также компенсация морального вреда: за перенесенные физические и нравственные страдания (ст. 151 ГК РФ). Сумму определяет суд, исходя из степени вины причинителя вреда и характера страданий потерпевшего. Для этого можно предпринять прямые переговоры с владельцем заведения с письменной претензией и требованием о добровольной компенсации. Или обратиться в суд, если владелец откажется компенсировать ущерб добровольно. Необходимо обращаться в районный суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда», — добавил Матвеев.

Пострадавшая может направиться с жалобой на нарушение санитарно-технических норм и правил безопасности в Роспотребнадзор для проведения проверки. Это усилит позицию потерпевшей в суде, заключил юрист.

