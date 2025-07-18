Герой прыжка из космоса Феликс Баумгартнер трагически погиб: подробности катастрофы

Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер трагически погиб во время полета на моторном параплане в Италии, сообщает издание The Sun. Что известно о жизни одного из самых экстремальных людей на планете — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Трагический случай

Инцидент произошел над прибрежным городом Порто-Сант-Эльпидио. Во время полета Баумгартнер внезапно почувствовал себя плохо и потерял контроль над аппаратом. Параплан рухнул в бассейн одного из отелей на побережье Адриатического моря. Спортсмен скончался на месте.

Пострадала также сотрудница отеля: она получила травму шеи и была доставлена в больницу. По информации австрийской газеты Kurier, в момент крушения в бассейне находилось множество людей, в том числе дети, и трагедия могла обернуться еще более серьезными последствиями.

Биография Баумгартнера

Феликс Баумгартнер — австрийский экстремальный спортсмен, парашютист и BASE-джампер, ставший всемирно известным благодаря ряду рискованных прыжков и рекордных достижений.

Он родился 20 апреля 1969 года в Зальцбурге, Австрия. С раннего возраста Баумгартнер увлекся авиацией и парашютным спортом, а в 1990-х начал участвовать в соревнованиях и совершать зрелищные прыжки со зданий и других высоких объектов

Фото: [ соцсети ]

Самым знаменитым его достижением стал прыжок из стратосферы 14 октября 2012 года в рамках проекта Red Bull Stratos. С высоты 38 969 метров Баумгартнер прыгнул с воздушного шара, преодолев звуковой барьер в свободном падении и достигнув скорости 1357,6 километров в час, по данным NASA и Guinness World Records.

Этот прыжок установил несколько мировых рекордов: самый высокий пилотируемый полет на воздушном шаре; самый высокий прыжок с парашютом; первое в истории свободное падение со скоростью, превышающей скорость звука без использования техники.

До исторического прыжка из стратосферы Баумгартнер уже был известен благодаря смелым трюкам. В 1999 году он первым в истории прыгнул с небоскреба Petronas Towers в Куала-Лумпуре, а в 2003 — пересек пролив Ла-Манш в специальном крылатом костюме.

Фото: [ соцсети ]

После завершения проекта Red Bull Stratos Баумгартнер ушел из спорта. Некоторое время он занимался автогонками и работал комментатором, а также активно участвовал в благотворительных и образовательных инициативах.

Феликс Баумгартнер стал символом человеческой отваги и стремления к преодолению физических и психологических границ.

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