Гештальт, НЛП и работа над собой: зачем обращаться к психологу и как не попасться на шарлатана

День психолога отмечается 22 ноября. Несмотря на то, что с 2009 года количество россиян, проходящих терапию, выросло в 2 раза, статистика ВЦИОМ говорит , что забота о ментальном здоровье все еще не занимает первое место среди потребностей граждан РФ. В 2022 году доля россиян, обращающихся за помощью к психологу, составила 12%. Психолог Марианна Абравитова рассказала, как найти своего специалиста и начать заботиться о состоянии души.

Как найти эксперта, а не шарлатана

По словам специалиста, в современной России граждане стали совершенно спокойно относиться к психологии, исчезло чувство страха и тревожность, и терапия стала нормой. Практика показывает, что в наши дни люди редко боятся обращаться к психологу, как это было 20-30 лет назад.

«Психолога путали с психиатром, например. И все еще помнили, особенно старшее поколение, карающую психиатрию Советского Союза, поэтому тогда с очень большой опаской относились к психологам. Но времена изменились, и психология сейчас популяризируется», — отметила Абравитова.

Популярность направления имеет свои побочные эффекты. В последнее время в России можно заметить немалое количество людей, позиционирующих себя экспертами после прохождения курсов «Стань психологом за 10 дней», предупредила Абравитова, добавив, что к психологии это не имеет никакого отношения.

«Большое количество псевдопсихологов наносят огромный вред людям, потому что психология — это не просто посидеть и с умным видом порассуждать, это наука, опирающаяся на огромный наработанный академический базис», — подчеркнула эксперт.

Перед обращением к психологу она посоветовала изучить специалиста: ознакомиться с его образованием, опытом работы, почитать отзывы.

Фото: [ freepik.com ]

«Если психолог профессиональный — имеет академическое образование, окончил высшее учебное заведение, то к такому специалисту совершенно не страшно идти, потому что человек обладает огромным базисом помогающего инструментария. И, конечно, любую проблему легче пройти рядом с опытным психологом, потому что он проведет вас к цели более короткими и экологичными путями», — добавила Абравитова.

Эксперт призвала не бояться менять психолога, если общение не дает результатов, чувствуется дискомфорт, клиент и специалист не чувствуют или не понимают друг друга. Терапия — это тонкая работа, основанная на полном доверии, которая должна проходить в комфортной обстановке.

Всех специалистов в данной сфере сложно перечислить, существуют и психоаналитики, и эксперты в области нейролингвистического программирования (НЛП), и гештальт-психологи, и многие другие. Каждый из них пользуется своими инструментами, какие-то работают достаточно быстро, Абравитова привела в пример НЛП, какие-то медленнее. Выбирать нужно, опираясь на собственные ощущения и задачи.

Зачем идут к психологу

К психологу обращаются за помощью с решением многих вопросов. В последнее время большинство людей хотят расширить свои возможности, чувствуют, что стоят на месте, хотя могут продвинуться дальше в карьере, личной жизни и самовосприятии, заявила Абравитова, исходя из собственной практики.

«Основной запрос сейчас: «Хочется двигаться дальше». Самоограничения, из-за которых это все происходит, популярная тема. Наверное, порядка 70% обращений к психологу — это именно расширение внутренних и внешних границ, движение дальше к своим целям», — отметила она.

Фото: [ freepik.com ]

Начиная терапию, человек должен понимать, что психолог за него ничего не сделает — это работа двоих. Основа здесь — ваш запрос, ваш труд и мотивация, предупредила эксперт. С помощью психолога проще добиться результатов.

«От вас требуется только осознание вашей проблемы на начальном этапе, понимание, что она у вас есть. Тогда опытный психолог сделает так, что вы будете из этой проблемы выходить», — заключила Абравитова.

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