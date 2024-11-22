Кризисный возраст: психолог объяснила эпатажное поведение Алены Блин на шоу «Звезды в джунглях»

Известная журналистка Алена Жигалова, известная многим как Алена Блин, для зрителей шоу «Звезды в джунглях» открылась совсем по-новому. Мнения насчет ее поведения сильно различаются: кто-то считает участницу нечестной и хитрой, а кто-то восторгается ее стратегическими навыками.

Несколько серий назад участница решилась побриться налысо ради еды для всего лагеря, а в последней серии Алену Блин начали подозревать в воровстве еды, из-за чего всех участников лишили единственной доступной им пищи. Подробнее о характере неоднозначной Блин интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По ее словам, важная черта личности Алены — ее целеустремленность.

«Это очень пробивная целеустремленность. У нее налажена связь между намерением, центром личности и активными действиями вовне. Примерно так: «пацан сказал — пацан сделал». Ей легко дается быть журналисткой, ей легко дается работа с текстами. У нее очень большая пробивная сила», — заявила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, Алена Жигалова очень оптимистичный человек, хотя, может быть, сама не согласилась бы с этим до конца.

«Потому что есть еще и чувствительность, эмпатичность. Они могли в детстве и юности давать обидчивость и уязвимость перед чувствами других. Возможно, что-то из этого осталось до сих пор. Но судя по тому, какой образ она создает в глазах общественности, к нынешнему возрасту удалось решить большую часть этих задач», — добавила Метальникова.

Журналистка проживает достаточно переломный момент и в отношениях с людьми, и во внутреннем самоощущении, продолжила эксперт.

«Ее возраст — один из достаточно кризисных моментов в жизни большинства людей. В это время возможны разные перемены, трансформации. То, что сейчас мы видим на проекте «Звезды в джунглях», это, можно сказать, детский лепет по сравнению с тем же Натаном, который дважды выставил себя изменщиком на всю страну. То, что Алена побрилась налысо — это характерный эпатаж для ее кризисного возраста», — подчеркнула психолог.

Эксперт отметила, что не нашла никакой «перчинки» в поведении Алены Блин на проекте «Звезды в джунглях», а сама журналистка уверяет, что ее опыт в шоу был прекрасным, милым и чудесным.

«Она пишет, что на проекте не было психолога, что для меня лично очень странная история. И сама Алена была для участников психологом, а иногда и тарологом. Это действительно талант — почувствовать другого человека и помочь ему раскрыться. В ее работе этот талант отлично реализуется, ведь люди к ней приходят, искренне с ней разговаривают. Это свойства ее личности, ее натуры», — заявила Метальникова.

При этом, по словам психолога, Алена очень бережно использует свои навыки в работе, она не собирает «хайп» и не устраивает шумиху вокруг чьих-то секретов.

«Обратите внимание, что и свой внутренний мир она не выставляет на показ. Людям с такой психической организацией вообще трудно раскрыться самим. И тем более не стоит этого делать на ток-шоу, где ведущие не столь бережны к внутреннему миру своих гостей», — добавила психолог.

Алене важно быть на виду, на сцене, и то, что она журналист — это не побочный эффект других ее талантов, а результат целеустремленности и пробивного характера.

«Она бережно относится к чужим тайнам, не ищет скандальный контент, а пытается вытащить из своих гостей уникальную личность. Я надеюсь, что таких людей, как Алена, в шоу-бизнесе будет больше», — заключила Метальникова.

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