Гиперкальциемия оказалась опаснее гипокальциемии: новые данные JAMA о выживаемости пострадавших

Новое проспективное когортное исследование, опубликованное в авторитетном журнале JAMA Network Open, пролило свет на роль нарушений кальция в исходах пациентов с тяжелыми травмами. Ученые под руководством Стивена Шауэра из медицинского кампуса Форта Сэм-Хьюстон обследовали 1270 пострадавших, поступивших в травмоцентры первого уровня. Наиболее частыми причинами травм стали ДТП и огнестрельные ранения.

Результаты показали, что гипокальциемия (снижение уровня кальция) при поступлении наблюдалась у 22% пациентов, тогда как гиперкальциемия (повышение) — лишь у 5%. Однако именно повышенный уровень кальция оказался связан с наиболее драматичными исходами. Смертность в течение первых суток у пациентов с гиперкальциемией составила 22,8%, тогда как при гипокальциемии — 11,9%, а при нормальном уровне — всего 4,3%. Зависимость носила U-образный характер: чем сильнее отклонение от нормы, тем выше риск.

Авторы отмечают важное ограничение исследования: пациенты с гиперкальциемией чаще получали препараты кальция еще до поступления в стационар, поэтому сложно однозначно определить, было ли повышение истинным или связано с предшествующим лечением. Также частота гипокальциемии была выше среди тех, кому на догоспитальном этапе переливали кровь или жидкости.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших проспективных интервенционных исследований, чтобы понять механизмы изменения уровня кальция при тяжелых травмах и разработать эффективные лечебные стратегии.

Ранее сообщалось, что 77-летний дворник из Ногинска превратил уборку улиц в секрет долголетия.