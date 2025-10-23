Глава АСВ Андрей Мельников арестован: показания экс-коллеги могут обойтись ему в 10 лет тюрьмы

Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников был задержан в Москве по подозрению в коррупции и помещен в СИЗО «Лефортово». Поводом для ареста, по данным источников телеграм-канала Mash, стали показания бывшего топ-менеджера АСВ Ольги Долголевой. Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что грозит Мельникову.

Как сообщает Mash, задержание Мельникова произошло накануне, а уже 21 октября в офис госкорпорации пришли с обысками сотрудники силовых структур. Защита руководителя АСВ намерена обжаловать арест — соответствующая апелляция планируется к подаче в пятницу. Юрист Кашптык подчеркнул, что обвинение по статье УК РФ ч. 4 ст. 159 — «Мошенничество» — носит серьезный характер.

«Для того, чтобы предъявлять обвинение, должна быть собрана действительно подтвержденная доказательная база. И вопрос доказательства его вины — это вопрос следствия, а определение вины и наказания — компетенция суда», — пояснил эксперт.

Как уточнили в Mash, 1 сентября несколько бывших руководителей АСВ признали свою вину по делу о масштабном мошенничестве. Среди них — бывшие заместители генерального директора Александр Попелюх и Ольга Долголева, а также еще семеро сотрудников. По версии следствия, фигуранты дела присвоили около 4 млрд рублей, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под управлением АСВ. И такого рода действия, отметил специалист Капштык, могут добавить Мельникову еще одну статью.

«По факту здесь идет явно использование служебного положения и превышение полномочий. Если будет доказано, что мошенничество связано с его должностными полномочиями, то тут может добавиться статья “Злоупотребление должностными полномочиями”. И в совокупности максимально будут добавлять срок, которые предусматривают статьи», — заключил Капштык.

В частности, по статье «Мошенничество» Мельникову может грозить до 10 лет тюрьмы, по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» — до четырех лет тюрьмы.

