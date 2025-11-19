Глава РВС обвинила власти в загоне общества в «образовательное стойло»

Жесткие ограничения периода пандемии стали для властей экспериментом по проверке общества на покорность, и теперь тот же подход используется для внедрения непопулярных реформ в сфере образования. С таким заявлением выступила председатель ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян на XX международном конгрессе в Санкт-Петербурге.

Выступая с докладом «Обрушение образования. Отстоит ли общество право своих детей учиться в нормальной школе?», Мамиконян сообщила, что активисты РВС по всей России проводят одиночные пикеты против стратегии образования до 2036 года. При этом она отметила абсурдность запретов на такие акции в некоторых городах.

«Да, с одиночными пикетами, несмотря на все ограничения, даже те, которые были в эпоху карантина, выходить можно. Но есть несколько точек, среди них в Санкт-Петербурге, в которых считается, что одиночный пикет опасен», — заявила председатель РВС.

Она высказала недоумение тем, что массовые мероприятия, подобные «Алым парусам», власти не считают опасными, в то время как одиночный пикет вызывает у них тревогу. По ее мнению, логика проста: «с точки зрения чиновников, если люди сопротивляются чему-то, то сопротивления нельзя допустить».

Мамиконян напрямую связала нынешнюю ситуацию с уроками пандемии, заявив, что «то, что сделали с нами, это был эксперимент на покорность, на загон в стойло». По ее оценке, российское общество это испытание не прошло, предпочтя скрытое сопротивление открытому протесту, в отличие от Запада.

«Мы, надо сказать, успешно это прошли. <...> А это значит, что нас испытали на вот эту податливость. И теперь нам организуют все следующее, следующее, очередное стойло», — заключила она.

Для противодействия этому сценарию глава РВС предложила создать при конгрессе экспертный совет — «штаб», который бы постоянно мониторил ситуацию в образовании и здравоохранении, создавая очаги «разумного коллективного сопротивления».

