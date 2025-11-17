Ученые нашли возможную причину постковида: в крови пациентов обнаружены уникальные липкие «сети»
JMV: в крови людей с постковидом нашли «сети» из ДНК, вызывающие усталость
Международная группа исследователей, возможно, совершила прорыв в понимании природы постковидного синдрома. Согласно новому исследованию, опубликованному в авторитетном Journal of Medical Virology (JMV), в крови людей, страдающих от долгосрочных последствий COVID-19, обнаружили необычные и стойкие микроструктуры.
Ключевое открытие заключается в идентификации двух взаимосвязанных аномалий. Во-первых, у пациентов с постковидом количество аномальных микротромбов почти в 20 раз превышает норму. Эти сгустки отличаются от обычных: они значительно крупнее, плотнее и демонстрируют высокую устойчивость к естественному процессу расщепления в организме.
Во-вторых, ученые зафиксировали резкий скачок концентрации так называемых NET-структур — липких «сетей», состоящих из ДНК и ферментов, которые иммунные клетки-нейтрофилы выбрасывают для нейтрализации патогенов. Ранее эти два маркера считались независимыми, но теперь выяснилось, что при постковидном синдроме микротромбы и «сети» образуют плотные гибридные комплексы, буквально внедряясь друг в друга.
Именно эти конгломераты, по мнению авторов работы, могут нарушать микроциркуляцию крови в капиллярах и поддерживать вялотекущее воспаление, что и объясняет такие изматывающие симптомы, как хроническая усталость, «мозговой туман» и одышка.
Разница в структуре крови между здоровыми людьми и пациентами с постковидом настолько очевидна, что искусственный интеллект смог диагностировать синдром, просто анализируя изображения микротромбов, с точностью до 91%. Это дает надежду на создание первого объективного биомаркера для диагностики этого загадочного состояния.
Ранее сообщалось, что новый вирус, сравнимый с COVID-19, распространяется по миру и тревожит врачей.