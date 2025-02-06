Главная подозреваемая — внучка: убиты экс-мэр Самары Тархов и его жена — что известно на данный момент

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова-Бельская задержана по подозрению в убийстве дедушки и бабушки. Бывший глава Самары и его жена пропали более месяца назад, все это время Екатерина отвечала на сообщения с их телефонов. Подробности о произошедшем и жизни семьи Тарховых — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Никто не заметил пропажу

Пропажу Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой обнаружил бывший заместитель экс-мэра Самары Александр Кузнецов. Он попытался поздравить Тархова с Новым годом и днем рождения 3 января, однако не смог дозвониться. Именинник сбрасывал звонки и лишь отправил сообщение, что все вопросы можно задать его внучке, пишет телеграм-канал Baza. Кузнецов поговорил с 30-летней Екатериной и заподозрил неладное, он и написал заявление в полицию.

По предварительным данным, Тархов и его жена могли быть убиты более месяца назад, тогда камеры наблюдения засняли, как они в последний раз заходили в подъезд своего дома. Однако пропажу заметили не сразу, потому что супруги продолжали отвечать на сообщения. Следователи полагают, что делала это Екатерина, чтобы никто не заподозрил исчезновение родственников.

В январе Тархов с женой больше не выходили из дома. Несколько раз в квартиру приезжала их внучка и выходила оттуда с большими пакетами. Тела пропавших были найдены не сразу. Предварительно, их трупы были расчленены и вывезены на машине. Утром 6 января телеграм-канал SHOT сообщил, что в квартире Тархова найдены фрагменты тел супругов. Представители правоохранительных органов не подтвердили ТАСС информацию об обнаружении тел.

Екатерину задержали 3 февраля, она отказалась давать показания на допросе. Женщину заключили под стражу на два месяца — до 5 апреля.

Фото: [ REGIONS/Александр Смолин ]

Дочь в тюрьме, внучка — в зависимости

Екатерина — внучка Тарховых от их единственной дочери Людмилы. В настоящее время мать задержанной отбывает семилетний срок за вымогательство в крупном размере — 200 млн рублей. Согласно материалам суда, Людмила вместе с подельником пыталась вымогать деньги у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева, раскрыл телеканал РЕН ТВ.

Завершив политическую карьеру, Тархов вместе с женой отправился заграницу, но недавно они вернулись в Самарскую область. Как пишет «Ъ», в родном регионе супруги проживали в доме вместе с внучкой и шестилетним правнуком. Екатерина, подозреваемая в убийстве, страдала наркозависимостью, из-за чего ее расходы контролировала бабушка. Тархову-Бельскую могли заподозрить в убийстве родственников, потому что она пыталась распродать активы дедушки по доверенности, которая оказалась поддельной.

Политическая карьера Тархова

До того, как занять кресло мэра Самары (2006-2010гг.), Виктор Тархов возглавлял Новокуйбышевский НПЗ (с 1992 года), был вице-президентом НК ЮКОС (с 1994 года) и главой совета АО «Омскшина» (с 1997 года). В 1999 году он покинул ЮКОС, став вице-президентом ОАО «Группа «Альянс». В 2000 году Тархов занял второе место на выборах губернатора Самарской области, а в 2002 году был избран депутатом Самарской губернской думы.

Мэром Самары он стал в 2006 году, выдвигаясь на выборы от Российской партии жизни (56,31% голосов). После дебатов во время выборов Тархов судился с журналистом Владимиром Соловьевым, требовав от него 10 млн рублей в качестве возмещения морального ущерба, суд постановил выплатить 70 тысяч рублей. Дело в том, что дебаты на телеканале СКАТ Виктора Тархова и его оппонента Георгия Лиманского, бывшего на тот момент мэром Самары, должны были продлиться час. Но через восемь минут Тархов покинул студию, ссылаясь, что оплатил лишь это время из своего избирательного фонда. Удивленный ведущий позволил себе нелестное выражение в адрес кандидата, что стало поводом для обращения в суд.

Фото: [ istockphoto.com ]

С 2006 по 2010 год Тархов возглавлял самарское региональное отделение партии «Справедливая Россия». В 2010 году он вновь баллотировался на пост главы Самары, но набрал лишь 18,28% голосов в первом туре. Кресло самарского мэра после этих выборов занял Дмитрий Азаров.

С 2021 года Виктор Тархов и его супруга Наталья практически никуда не выезжали, рассказал его заместитель. Экс-мэр Самары тяжело переболел ковидом, сильно похудел и долго восстанавливался.

По факту убийства семьи возбуждено уголовное дело, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования, сообщили в ведомстве.

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