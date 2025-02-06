Мошенники обманули бывшего генерал-лейтенанта Генштаба ВС РФ на 19,5 млн руб.

По информации канала, 85-летнему Герману Гридневу звонили несколько раз. В первый раз они представились работниками МГТС и попросили предоставить данные для перерегистрации телефона.

Во время второго звонка они выдали себя за сотрудников российских спецслужб и заявили, что мошенники пытались списать деньги с его счета, которые якобы пошли на финансирование ВСУ. Они посоветовали снять все наличные и передать их курьеру, чтобы иметь алиби. Генерал последовал их указаниям.

Он собрал с женой все сбережения, которые у них были (14,1 млн руб. и $23 тыс.), и отдал их незнакомцу. Затем в банке снял еще 3 млн и снова передал «посыльному». Позже ему сообщили, что деньги получены и скоро вернутся. Однако вскоре Гриднев осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

В 1990-е годы Гриднев трудился в Генштабе ВС РФ и позже возглавлял Совет ветеранов в Коптевском районе, активно занимаясь патриотическим воспитанием молодежи.

Ранее депутат Немкин предупредил о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ.