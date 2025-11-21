Главное — не растеряться: новый проект учит родных бойцов СВО действовать в критической ситуации

В Тульской области стартовал уникальный образовательный проект, направленный на родных и близких участников СВО. Совместная инициатива Центра медицины катастроф и Центра «Герой 71» учит гражданских лиц правильно действовать в критических ситуациях, когда жизнь человека зависит от первых секунд, сообщил телеканал «Первый Тульский».

Занятия построены по принципу «от теории к практике». Опытные инструкторы разбирают со слушателями самые распространенные бытовые чрезвычайные случаи.

На специальных манекенах, идентичных тем, что используют в медучилищах, участники отрабатывают сердечно-легочную реанимацию. Важным лайфхаком стал совет использовать для соблюдения правильного ритма непрямого массажа сердца (100-120 нажатий в минуту) знаменитый хит группы Bee Gees «Stayin’ Alive».

Как сообщает региональный Минздрав, с начала года в области основам первой помощи обучили около полумиллиона человек. Однако, как подчеркивают организаторы, ключевая цель — не цифры, а реальные умения, которые в экстренный момент помогут сохранить жизнь.

Ранее сообщалось, что в Пушкино матери погибшего бойца СВО передали орден Мужества.