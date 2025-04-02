Главные православные праздники апреля: что и когда отмечается накануне Пасхи

Каждый год апрель полон православных праздников. Например, 13 апреля верующие празднуют Вербное воскресенье, а 19 апреля завершается Великий пост и наступает Пасха. Подробнее о всех православных праздниках в этом месяце — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье, отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой и символизирует триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим, который произошел в последние дни Его земной жизни. В этом году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.

История этого события описана в Евангелиях. По преданию, когда Иисус пришел в Иерусалим, Его встречали толпы людей. Люди стелили на пути одежды и ветви деревьев, восклицая: «Осанна», что переводится как «спаси нас». Это был момент общественного признания Иисуса как Мессии, который пришел спасти людей. Евангелия описывают, что Христос вошел в город на молодом осле, что символизировало смирение и мир, в отличие от воинственного входа на коне, характерного для победителей.

В этот день верующие приносят в храмы ветки вербы, которые освящаются во время богослужений. Они являются символом благословения и защиты. Празднование Вербного воскресенья также включает в себя особые богослужения и литургии, на которых читаются соответствующие части из Евангелия и совершаются молитвы. В этот день особое внимание уделяется подготовке к Страстной неделе, которая начинается с понедельника.

Фото: [ медиасток.рф ]

Страстная неделя и Пасха

На следующий день после Вербного воскресенья, с понедельника, начинается Страстная неделя, которая предшествует завершению Великого поста и наступлению Пасхи. В 2025 году Страстная неделя начнется с 14 апреля и продлится до 19 апреля включительно — дня наступления Пасхи. Каждый день этой недели насыщен особыми богослужениями, ритуалами и традициями, восходящими к церковным и народным обычаям.

В понедельник вспоминаются страдания Иисуса в Гефсиманском саду. В православной традиции проходят утренние богослужения, на которых читаются страстные Евангелия, описывающие предательство Иуды и начавшиеся страдания Христа.

Во вторник продолжается чтение страстных Евангелий. Богослужения посвящены притчам о злых виноградарях и о десяти девах, которые учат о бдительности и готовности к встрече Спасителя. Традиционно на этом этапе также читается канон покаяния, во время которого верующие могут исповедоваться.

Среда известна как день предательства Иуды. В этот день вспоминается предательство Иуды Искариота, который решил выдать Иисуса за тридцать сребреников. В храмах проходят вечерние службы.

Фото: [ медиасток.рф ]

Четверг является особенным днем, так как именно в Великий Четверг произошло установление Таинства Евхаристии на Тайной вечере. Во время богослужения освящаются хлеб и вино, символизирующие тело и кровь Христовы. Также в этот день отмечается обряд умовения ног, когда Христос омывает ноги своим ученикам, демонстрируя смирение и служение.

Великая пятница — день скорби и покаяния, посвященный распятию Христа. В этот день проходят особые богослужения, во время которых совершается вынос Плащаницы — ткани с изображением тела Христа. В этот день принято совершать молитвы и поститься.

Великая суббота — день ожидания и тишины. В этот день верующие вспоминают о нахождении Христа во гробе и о том, что Он искупил человечество. Вечером в субботу начинается Пасхальное богослужение, которое символизирует победу жизни над смертью. 19 апреля завершается Великий пост.

В воскресенье, 20 апреля, отмечается Пасха — великий праздник Воскресения Христова. Этот день наполнен богослужениями, песнопениями и традициями, такими как освящение куличей и крашеных яиц, которые становятся символами новой жизни и воскресения.

Ранее священник объяснил, допустимо ли христианам покупать на Пасху дубайский кулич.