Скорая свадьба и рождение ребенка: выяснилось, почему Дава провел вечер в новой квартире с Краймбрери

Певец Дава (настоящее имя — Давид Манукян) провел свой первый вечер в новой столичной квартире, в которой недавно завершился ремонт. Ужинал артист в компании подруги, отношения с которой старается не афишировать. Однако ходят слухи, что бывший Бузовой встречается с певицей Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), и теперь пара ждет ребенка.

Эзотерик Майя Королева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что слухи о звездном романе — правда. Между Манукяном и Краймбрери действительно есть энергия любви. Карты Таро указали гадалке, что предположения о беременности певицы также не случайны. Вероятно, у пары родится дочь. Девочка будет чувствительной, с мечтательным характером. Рождение ребенка вдохновит родителей.

«Императрица — это карта плодородия, материнства и нового начала. Она подтверждает вероятность того, что Мари может быть беременна, если слухи об этом появились. Карта указывает на потенциал для рождения ребенка», — отметила Королева.

Несмотря на то, что звезды не афишируют свои отношения, летом Краймбрери начала появляться на публике с помолвочным кольцом. Свадьба артистов возможна в ближайшее время, подчеркнула эзотерик. Брак станет успешным и гармоничным. Дава и Мари смогут создать уют в доме, а также позаботиться о финансовой стабильности семьи. Но для достижения счастья им не нужно забывать работать над отношениями, заключила предсказательница.

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