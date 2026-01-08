Глобальные рынки под давлением геополитики: рост акций Nvidia не спас американские индексы от падения

Глобальные фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику в середине недели, отражая растущие опасения инвесторов на фоне ухудшающейся геополитической обстановки и ожиданий новых санкций. Несмотря на позитивные сигналы для технологического сектора, общий настрой рынков остается осторожным, пишет finam.ru.

На американских биржах в среду сессия завершилась разнонаправленно. Технологический сектор показал относительную устойчивость благодаря новостям о том, что Китай в текущем квартале одобрит часть поставок высокопроизводительных видеочипов Nvidia H200. Это позволило индексу Nasdaq Composite прибавить 0,16%, достигнув отметки 23 584 пункта. Однако более широкие рыночные индикаторы ушли в минус: S&P 500 снизился на 0,34% до 6920 пунктов, а промышленный Dow Jones опустился на 0,94% до 48 996 пунктов. В четверг фьючерс на S&P 500 указывает на продолжение снижения.

В Европе положительным исключением стал немецкий DAX, который прибавил 0,08% благодаря сильным макроэкономическим данным. Объем заказов в промышленности Германии в ноябре вырос на 5,6% в месячном выражении, что стало максимальным ростом с декабря 2024 года. В то же время британский FTSE 100 потерял 0,38%, французский CAC 40 опустился на 0,10%, а общеевропейский Euro Stoxx 50 снизился на 0,13%.

На азиатских рынках торги также прошли разнонаправленно на фоне эскалации дипломатического конфликта между Китаем и Японией. Пекин ввел экспортные ограничения на продукцию двойного назначения в адрес Японии после заявлений Токио о возможном военном ответе в случае кризиса вокруг Тайваня. Гонконгский Hang Seng потерял 1,28%, а японский Nikkei 225 обвалился на 1,59% после выхода слабых данных по заработной плате, которые поставили под сомнение планы ужесточения монетарной политики.

Российский рынок в четверг демонстрирует одно из наиболее резких падений. Ключевой драйвер негатива — сообщения из США о подготовке нового пакета жестких санкций и заявления о том, что президент Трамп дал «зеленый свет» соответствующему законопроекту. Это заставило инвесторов пересматривать риски и фиксировать прибыль. К 11:20 по московскому времени индекс Мосбиржи снизился на 0,76% до 2724,31 пункта, а индекс РТС упал на 0,76% до 1097,21 пункта. Лидерами снижения стали бумаги «Совкомфлот», «СПБ Биржа» и «Озон».

Ранее сообщалось, что 2026 год может стать точкой невозврата доллара.