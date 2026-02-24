Глубины и течения: почему туристам закрыли доступ к воде в популярном нацпарке Таиланда

Руководство национального парка Сиринат на Пхукете ввело запрет на купание в северной части побережья. Соответствующее предупреждение появилось на официальных ресурсах природоохранной зоны 24 февраля 2026 года. Нарушителям грозят штрафы до 100 тысяч бат, что по текущему курсу составляет около 246 тысяч рублей.

Запрещающие знаки установлены вдоль береговой линии на отрезке от Тха-Чат-Чай в районе моста, соединяющего остров с материком, до пляжа Сайкэу. Как пояснили в администрации национального парка, ограничения введены исключительно из соображений безопасности посетителей. В этой акватории фиксируются большие глубины и опасные течения, которые могут представлять реальную угрозу для жизни купающихся.

Глава национального парка Сиринат господин Прапхавин Янгланг лично участвовал в установке информационных щитов. Сотрудники парка призвали местных жителей и туристов строго соблюдать предписание ради общей безопасности.

Стоит отметить, что данная локация не предназначена для пляжного отдыха — в нацпарке действует пропускной режим, и туристы приезжают сюда прежде всего для знакомства с уникальной природой. Тем не менее, эксперты туррынка предупреждают: чтобы не оказаться в неприятной ситуации, стоит иметь в виду существование ограничений.

Юридическую базу для штрафов обеспечивают статьи 20 и 34 Закона о национальных парках, которые дают руководству Сирината право выписывать взыскания за нарушение правил посещения особо охраняемых природных территорий. Аналогичные санкции ранее применялись к туристам, кормившим морских черепах пластиковыми предметами на островах Симилан.

Ранее сообщалось, что новосибирцы в будущем смогут посещать Индию без виз и лишней волокиты.