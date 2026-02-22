Таиланд подвинется: взрывной спрос из РФ в Индию ожидают на фоне отмены виз

Новосибирск все активнее налаживает связи с Индией — пока в основном туристические, но с перспективой роста образовательной и деловой миграции. Из столицы Сибири трижды в неделю выполняются прямые рейсы в Гоа, а с начала года для россиян отменили визовый сбор. Однако, как выяснилось, этого оказалось недостаточно. Туроператоры предлагают следующий шаг — полную отмену визового режима между странами. Об этом пишет Горсайт .

Сейчас, чтобы попасть на индийские курорты, путешественникам по-прежнему необходимо оформлять электронную визу заранее. И хотя процедура не самая сложная, она остается барьером для спонтанных поездок. По словам представителей турбизнеса, спрос на Индию пока уступает Таиланду, Вьетнаму, Турции и ОАЭ. Туристов привлекают доступные цены и бескрайний океан, но отпугивают особенности местного сервиса и быта.

Мнения сибиряков, уже побывавших в Индии, разделились кардинально. Одни путешественники жалуются на антисанитарию и навязчивых торговцев, которые не дают прохода на пляжах. Другие, напротив, называют страну «местом силы» и уверены, что Гоа не отражает настоящую, многоликую Индию. Этот культурный и ментальный разрыв предстоит преодолеть, если турпоток действительно вырастет.

Параллельно с туристическим наблюдается рост трудовой и образовательной миграции. В России сегодня работают десятки тысяч граждан Индии, в том числе в Новосибирской области — преимущественно в сфере неквалифицированного труда. Увеличивается и число индийских студентов, выбирающих сибирские вузы. В обратном направлении тоже движутся люди: турпоток из Индии в Россию за последние два года существенно вырос благодаря введению электронных виз и расширению авиасообщения.

Эксперты полагают, что возможная отмена виз может стать тем самым катализатором, который превратит умеренный интерес в настоящий бум. Если барьеры исчезнут, Индия вполне способна догнать по популярности традиционные пляжные направления, а Новосибирск — укрепить статус восточных ворот России, через которые проходят людские потоки в обе стороны.

