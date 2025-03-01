Год на подготовку: сколько москвичу нужно откладывать на путешествие

Каждый месяц многие жители Москвы в среднем откладывают 30 тысяч рублей на отдых, что на 4,6 тысячи рублей больше, чем в среднем по стране (25,4 тысячи рублей), выяснили аналитики «Авито Путешествий». Данные исследования стали доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

За год до поездки начинают копить 32% москвичей, благодаря чему большинство из них (67%) могут обойтись без кредитных средств в путешествии, а 22% и вовсе могут ни в чем себе не отказывать на отдыхе. Многие начинают откладывать деньги за 9,5 месяцев до отпуска, за это время удается накопить в среднем 241 тысячу рублей. Примечательно, что больше всего на отдых откладывают зумеры (18-24 года) — в среднем 31,4 тысячи рублей в месяц, чтобы накопить более 300 тысяч рублей.

По данным «Авито», 21% россиян тратят деньги в отпуске с умом — не экономят излишне, но и не бросают на ветер. Однако 20% предпочитают ни в чем себе не отказывать, всего 2% опрошенных готовы пожертвовать любым комфортом в пользу дешевизны поездки. Большинство (61%) не готовы экономить на питании, 48% — на жилье, 38% — на экскурсиях и досуге. Аналитики отметили, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Больше запланированного тратят в путешествии 48% опрошенных, 38% удается не выйти за рамки, а 14% и вовсе оставляют часть отложенных денег нетронутыми. Россияне избегают кредитов на поездку (66% россиян не берут кредиты на путешествия, москвичей — 67%), но все-таки 11% респондентов периодически занимают деньги на отпуск.

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