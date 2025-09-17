Microsoft убивает Windows 10 — стоит ли экстренно обновлять «операционку»?

Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года, говорится в уведомлении компании, опубликованном на их сайте. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, что это значит для пользователей Windows 10 и нужно ли переходить на новое обновление.

Как отметила специалист, прекращение поддержки будет выражаться в том, что на устройства под этой операционной системе не будут поступать обновления системы безопасности.

«В целом это стандартная практика, и Windows периодически прекращает поддержку старых версий операционных систем. При этом компания предлагает варианты: скачать новую ОС Windows 11, использовать облачный сервис Windows 365 или продолжить получать обновления на платной основе, если по каким-то причинам пользователь не готов отказаться от Windows 10», — пояснила эксперт.

По ее словам, на сегодняшний день около половины пользователей ОС Windows работают на 10-й версии.

«Поэтому этот вопрос коснется очень многих. Но нужно понимать, что основная цель этих обновлений и изменений — забота о безопасности устройств и информации, а также противодействие хакерским атакам. Поэтому не стоит игнорировать эту информацию и лучше вовремя обновить систему. Также старая версия ОС может быть несовместима с новым ПО», — заключила Бастрыкина.

