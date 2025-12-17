Гонконгский грипп атакует Подмосковье: как не заразиться

Во время вспышки гонконгского гриппа в Московской области стоит вакцинировать от заболевания. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая поликлиникой № 6 «Октябрьская» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

Как пишет Mash, Подмосковье буквально захлестнула эпидемия гонконгского гриппа — медики уже зарегистрировали свыше 10 тыс. заболеваний. По данным телеграм-канала, службы «скорой» перегружены вызовами, а время ожидания неотложной помощи увеличилось до 3-4 часов. Региональное управление Роспотребнадзора опровергло публикуемую в СМИ информацию об «эпидемии гонконгского гриппа» в Московской области. Заболеваемость ОРВИ и гриппом «находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений», уточнили в надзорной службе.

Эксперт Хачмафова напомнила, что гонконгский грипп относится к вирусам гриппа А и характеризуется высокой контагиозностью и риском осложнений, особенно у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

«Основной и наиболее эффективной мерой защиты от этого типа гриппа является ежегодная вакцинация. Современные вакцины содержат актуальные штаммы и формируют специфический иммунитет, значительно уменьшая риск тяжелых форм, госпитализации и осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, не менее важны неспецифические меры профилактики: регулярное мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков, ограничение контактов с заболевшими и соблюдение респираторного этикета.

«В период подъема заболеваемости целесообразно избегать мест массового скопления людей, особенно при наличии факторов риска. Существенную роль играет поддержка иммунной системы. Речь идет, в частности, о полноценном сне, а также о сбалансированном питании с достаточным содержанием белка, витаминов и микроэлементов, адекватном питьевом режиме, который способствуют нормальной работе защитных механизмов организма», — отметила эксперт.

Врач подчеркнула, что профилактический прием витамина D может быть оправдан в осенне-зимний период по рекомендации врача.

«При появлении симптомов ОРВИ важно оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением», — заключила Хачмафова.

Ранее врачи предупредили об опасности одного из самых популярных зимних напитков.