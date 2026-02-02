Гонконгский кофе Юаньян опаснее, чем кажется: кому он вреден и чем заменить бодрящий напиток

Гонконгский кофе Юаньян может быть опасен для людей с артериальной гипертензией и язвенной болезнью. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Юлия Сластен.

Ранее в СМИ сообщали, что Юаньян бодрит мощнее обычного кофе, но при этом безопасен для здоровья. Врач Сластен подчеркнула, что опасность такого напитка заключается прежде всего в дозе стимуляторов.

«Он нежелателен людям с артериальной гипертензией, нарушениями ритма сердца, ишемической болезнью, гастритом и язвенной болезнью. Кофеин усиливает выработку желудочного сока, поэтому употребление натощак может спровоцировать изжогу и боли», — пояснил эксперт.

По его словам, осторожность также требуется при тревожных расстройствах, бессоннице, во время беременности и грудного вскармливания. При этом для безопасного пробуждения важнее не разовый стимулятор, а режим.

«Оптимальны восемь часов сна, стакан воды после подъема, полноценный завтрак с белком и сложными углеводами. Мягко активизируют организм зеленый чай, напитки с цикорием, контрастный душ и пять-семь минут утренней гимнастики. Если без кофеина трудно, лучше ограничиться одной чашкой кофе после еды и не смешивать его с крепким чаем и большим количеством сахара», — заключила Сластен.

Ранее стало известно, как снизить стресс без таблеток.