Google заберет у российских интернет-провайдеров устаревшие кеширующие серверы

Корпорация Google официально уведомила российских интернет-провайдеров о планах вывести из эксплуатации и забрать часть своего кеширующего оборудования, установленного в их сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников в телеком-отрасли.

Речь идет о серверах модели Dell R720, которые использовались в рамках системы Google Global Cache (GGC). Эта инфраструктура, развернутая по всему миру, включая Россию до 2022 года, предназначена для ускорения доставки контента пользователям. На таких локальных серверах хранится (кэшируется) популярный контент Google — видео с YouTube, карты, обновления для Android и Chrome, изображения из поиска, что позволяет загружать его быстрее.

В направленном провайдерам письме, как сообщает Telegram-канал «Ордерком», компания пояснила, что серверы модели Dell R720 сняты с производства и не имеют гарантийного срока обслуживания. Google заявила, что намерена начать вывод этих машин из эксплуатации с 26 января 2026 года, оставив остальное оборудование GGC работать. Компания пообещала позже направить подробные инструкции по подготовке серверов к вывозу.

Источник РБК среди операторов связи уточнил, что в последующих письмах Google через европейскую компанию MPK Asset Solutions (специализирующуюся на управлении жизненным циклом IT-оборудования) попросила отключить и извлечь серверы из стоек, а также предоставить адрес для их вывоза. По его словам, у некоторых провайдеров это оборудование уже демонтировали и вывезли.

Ранее сообщалось, что Chrome попал в число самых рискованных браузеров по защите пользователя.