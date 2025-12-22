Немедленно удаляйте: один популярный браузер крадет данные пользователя незаметно

Google Chrome, самый распространенный браузер в мире, оказался одним из наименее безопасных с точки зрения защиты персональных данных пользователей. Об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на исследование компании Digitain, проведенное в декабре, передает Глагол.

Лидером антирейтинга стал браузер ChatGPT Atlas, получивший общую оценку риска 99 из 100. По данным аналитиков, продукт не прошел тесты на разделение пользовательских сессий, что позволяет сайтам отслеживать активность пользователей между разными посещениями.

Google Chrome занял второе место в списке с показателем риска 76 из 100. Браузер показал лишь незначительно лучшие результаты по отдельным критериям по сравнению с лидером антирейтинга.

Схожие показатели продемонстрировал Vivaldi с оценкой 75. Microsoft Edge получил 63, что также считается высоким уровнем риска. В десятку браузеров с наихудшими показателями вошли Opera с результатом 58, Ungoogled Chromium — 55, Mozilla Firefox — 50 и Apple Safari — 49.

DuckDuckGo набрал 44 балла, а Tor — 40, что позволило им оказаться ближе к более безопасной части списка, но все еще вне категории минимального риска. Наиболее ориентированными на конфиденциальность пользователей, по версии Digitain, стали браузеры Brave и Mullvad Browser, которые показали лучшие результаты по защите данных и блокировке отслеживания.

