Гормональный сбой обеспечен: почему женщинам нельзя пропускать завтрак, а мужчинам можно

Утренний голод может негативно влиять на женское здоровье, и это подтверждают исследования. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, утверждение о том, что женщинам особенно важно завтракать, имеет под собой научные основания. Женский организм более чувствителен к дефициту энергии, особенно в утренние часы.

«Действительно, есть исследования, которые показывают, что пропуск завтрака может негативно влиять на гормональный фон у женщин. Это связано с более тонкой настройкой эндокринной системы», — отметила Редина.

Эксперт объяснила, что утренний прием пищи запускает важные процессы в организме. Особенно это касается гормонов стресса и репродуктивной системы. Длительные периоды голода могут повышать уровень кортизола.

«У женщин это может отражаться не только на уровне энергии, но и на цикле, настроении и общем самочувствии», — подчеркнула она.

При этом Редина отметила, что у мужчин реакция организма на пропуск завтрака может быть менее выраженной.

«Мужской организм в целом легче переносит интервалы без еды, у него немного иная гормональная регуляция. Поэтому одинаковые пищевые привычки могут по-разному влиять на мужчин и женщин», — объяснила специалист.

Однако диетолог подчеркнула: это не значит, что завтрак обязателен для всех без исключения. Важно учитывать индивидуальные особенности.

«Если человек не испытывает голода утром и при этом чувствует себя хорошо, это тоже вариант нормы. Но если есть усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией — стоит обратить внимание на утренний прием пищи», — рассказала она.

Отдельно Редина предостерегла от крайностей. По ее словам, завтрак не должен быть формальным — чашка кофе не заменяет полноценный прием пищи. Важно, чтобы он содержал белки, жиры и сложные углеводы.

В качестве оптимального варианта диетолог порекомендовала легкий, но питательный завтрак.

«Это могут быть, например, яйца, творог, каша с орехами или йогурт с фруктами — главное, чтобы организм получил энергию и „понял“, что день начался», — подытожила она.

