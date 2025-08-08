Городской отдых или «ультра все включено»: топ-7 отелей Турции в бархатный сезон 2025 года

С наступлением осени — бархатного сезона — многие россияне отправляются на отдых в Турцию, пытаясь поймать комфортную погоду, сниженные цены на жилье и пляжи без толп туристов. Эксперты «Яндекс Путешествий» поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» семеркой лучших отелей Турции для поездки в сентябре-октябре 2025 года.

Городской отдых в Стамбуле

Mukarnas Pera Hotel 4*

Где находится: Стамбул, Бейоглу, махалле Асмалы-Месджит, улица Мешрутиет, 25

Лидерские позиции среди отелей Стамбула занимает Mukarnas Pera Hotel, который подойдет для любителей пеших прогулок налегке. Уверенная «четверка» находится в самом сердце города — буквально в одной минуте от улицы Истикляль, но чуть в стороне от шумных потоков. Дойти до знаменитой Галатской башни можно буквально за 20 минут, доехать до района Султанахмет, где расположены Айя-София и Голубая мечеть, — за полчаса.

На территории отеля находится фитнес-зал, сауна, лаунж-пространство для отдыха или работы, а завтрак сервируется по системе «шведский стол». Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 8,5 тыс. рублей за ночь.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Анталийское побережье или Турецкая Ривьера

Megasaray WestBeach Antalya 5*

Где находится: Анталья, Коньяалты, бульвар Акдениз, 192

На одном из самых популярных пляжей Анталии — Коньяалты — находится пятизвездочный отель Megasaray WestBeach Antalya, напротив которого растянулась оживленная набережная с кафе, зелеными парками и магазинами. Окна номеров отеля, оборудованных французскими балконами, выходят на Средиземное море и горы.

Питание организовано по системе «ультра все включено». В ресторанах предусмотрены блюда для разных диет: халяль, вегетарианское меню, морепродукты, мясо. В кафе можно попробовать десерты и напитки на основе натуральных соков.

На территории отеля находятся открытый бассейн, хаммам, сауна, массажные кабинеты, фитнес-зал. В ближайшее время откроется внутренний бассейн и женская SPA-зона. Родители могут оставить детей с аниматорами в игровой комнате. Стоимость проживания на двоих в сентябре в среднем составляет от 17 тыс. рублей за ночь.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Labranda Alantur 5*

Где находится: Анталья, район Аланья, махалле Кестель, улица Сахиль, 2

Отелю Labranda Alantur в Аланье принадлежит собственный пляж протяженностью 400 м, окруженный тропическим садом с пальмовыми аллеями, откуда открывается вид на море и горы. Территория — большая и зеленая, идеально подходит для вечерних прогулок вдоль моря. Гостям также доступны три открытых бассейна, детские зоны, крытый подогреваемый бассейн и сауна. Есть отдельная зона для взрослых с бассейном 16+.

Labranda Alantur работает по системе «все включено»: в ресторане подают блюда турецкой, итальянской, китайской кухни. Кроме того, проводятся тематические вечера и кулинарные шоу. В течение дня гостям предлагаются лепешки, пахлава, фрукты, сыр, а в баре Selale можно позавтракать попозже или выпить коктейль.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 19 тыс. рублей за ночь.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Akka Hotels Alinda 5*

Где находится: Анталья, район Кемер, махалле Кириш, проспект Сахиль, 3

Отель находится на первой береговой линии — у подножия гор. Территория компактная, но хорошо организованная: пляж, крытый и открытый бассейны, SPA-зона с джакузи, хаммамом, массажным кабинетом, детский клуб, фитнес-зал, теннисный корт и прокат велосипедов. Номера оборудованы балконами, а для семей с детьми предусмотрены просторные варианты с двумя спальнями и детским диваном.

Питание организовано по системе «все включено»: в меню — мясо, рыба, закуски, фрукты, мороженое и десерты. На территории работают рыбный ресторан и кофейня с качественным кофе, а также доступно шесть баров.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 26 тыс. рублей за ночь.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Belconti Resort Hotel 5*

Где находится: Анталья, район Серик, махалле Белек, улица Искеле, 10/2

Отель Belconti Resort Hotel погружает в атмосферу ботанического сада: по дорожкам гуляют черепахи, в тени растут гранаты и апельсины, а до моря всего несколько шагов. Пляж — песчаный, с пологим входом и мелкой галькой у берега.

Гости размещаются либо в основном здании, либо в клубных домиках у пруда. Во всех номерах есть балконы, обновленная сантехника, кондиционер и мини-бар. Одна из сильных сторон отеля — питание: основная столовая, ресторан для детей с мини-шведским столом, снэк-бары с лепешками, картошкой, айраном и мороженым. Иногда устраивают барбекю под открытым небом.

Кроме того, на территории работают мини-зоопарк с кроликами и гусями, аквапарк, игровые площадки, а также детский клуб с развлечениями и шоу-программами. Взрослым гостям доступны SPA-зона, сауна, хаммам. По вечерам проводятся шоу, дискотеки, играет живая музыка.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — от 41,5 тыс. рублей за ночь.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Эгейское побережье и Фетхие

Perios Beach House 5*

Где находится: провинция Мугла, Мармарис, махалле Турунч, улица 60 Эвлер, 8

Тихий бутик-отель Perios Beach House находится в поселке Турунч — в 20 км от тусовочного города Мармарис — на берегу живописной бухты. Отдых здесь подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от анимации и шумных развлечений и полностью насладиться Эгейским морем.

На завтрак в отеле гостей ждут свежие овощи, фрукты, омлеты и домашняя выпечка. Бар у пляжа работает в течение всего дня, предлагая коктейли и ненавязчивую фоновую музыку. К услугам гостей: открытый бассейн, тренажерный зал и ресторан, где подают блюда греческой, итальянской и средиземноморской кухни. Также доступны халяльные и вегетарианские опции.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем 23 тыс. рублей за ночь.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Club Tuana Fethiye 5*

Где находится: провинция Мугла, Фетхие, махалле Яныклар, улица Мезаргедиги, 61

Окруженный пальмами, ладанными деревьями, ботаническим садом, впадающей в море речкой и галечным пляжем с прозрачной водой Club Tuana находится в 17 км от города Фетхие, куда регулярно ходит автобус прямо от ворот отеля.

Питание разнообразное — основная столовая и четыре ресторана a la carte, среди которых турецкий и рыбный. Для диабетиков и вегетарианцев предусмотрены специальные блюда. На пляже и у бассейна бармены предлагают освежающие коктейли и шампанское.

Просторная территория отеля отлично подходит как для отдыха, так и для развлечений. Здесь можно найти несколько бассейнов, джакузи, хаммам и уютные зоны для релаксации. Для детей предусмотрены мини-клуб, игровые площадки и небольшой зоопарк. Вечером настроение задают яркие шоу с участием аниматоров.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — от 75 тыс. рублей за ночь.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

