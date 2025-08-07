Могут не определить на границе: более 7 тыс. китайцев заболели лихорадкой чикунгунья — россиянам тоже стоит бояться

В южных районах Китая распространяется лихорадка чикунгунья, распространяющаяся через укус комаров. Китайские власти зарегистрировали более семи тысяч случаев заражения за июль. Чем опасен вирус и возможна ли эпидемия в России, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Эксперт отметил, что в России нет вируса, который переносится комарами и может вызвать интоксикацию, однако возможен завоз болезни из другой страны.

«Лихорадка вызывает температуру, высыпание, а также боли в животе и в суставах. Прямого заноса инфекции в страну пока нет, но занос возможен через туристов из Китая. Они могут быть в инкубационном периоде, и система периметра может не определить, что человек болеет», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Человек может быть носителем, продолжил эксперт, и распространять ее дальше.

«Поэтому нужно использовать репелленты, средства от комаров, использовать защитные мази от комаров, антимоскитные сетки. Это надо делать и здесь, и тем туристам, которые выезжают на отдых в Китай», — заключил Осипов.

