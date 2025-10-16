Россияне привозят лихорадку чикунгунья с Сейшел: где еще распространен вирус и как не заразиться

Российские туристы, вернувшиеся с Сейшельских островов, столкнулись с симптомами, характерными для лихорадки чикунгунья, сообщает SHOT. После укусов комаров, которым изначально не придали значения, развилась сильная ломота в суставах, высокая температура (до 39-40 градусов) и интенсивная головная боль. Одна из туристок сообщила об опухании ноги в месте укусов, что затрудняло передвижение. В каких странах можно заразиться вирусом, чем он опасен и какие меры профилактики наиболее действенны, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская.

Симптомы у туристов проявились уже после возвращения в Россию, и, несмотря на обращение к врачам, установить точный диагноз не удалось. Примечательно, что ранее на Сейшелах не было зафиксировано случаев заболевания чикунгуньей, а расстояние до Мальдив, где лихорадка регистрировалась, составляет 2,2 тыс. км.

По словам Турской, вирус чикунгунья — арбовирус, передающийся человеку через укусы инфицированных комаров. При этом эти же виды насекомых переносят вирусы денге и зика.

«Заболевание распространено преимущественно в тропических и субтропических регионах — в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, а также на островах Индийского океана. Но в последние годы география инфекции расширяется: вспышки регистрировались в Индии, на Мальдивах, Маврикии, Шри-Ланке, а теперь вирус обнаружен и на Сейшельских островах. Это подтверждает, что чикунгунья способна быстро распространяться при наличии переносчиков и благоприятных климатических условий», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Хотя смертность при чикунгунье низкая, продолжила Турская, заболевание может приводить к длительным последствиям: хроническим артралгиям, воспалительным изменениям суставов, нарушению сна и работоспособности.

«Особенно тяжело инфекция протекает у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Профилактика основана на защите от укусов комаров: использование репеллентов и москитных сеток, ношение легкой закрытой одежды, обработка помещений инсектицидами, отказ от пребывания на открытом воздухе в часы активности комаров (утром и вечером)», — добавила врач.

Специфической вакцины против чикунгуньи пока нет, лечение симптоматическое. При появлении симптомов лихорадки незамедлительно обратиться к врачу, особенно если недавно были укусы комаров, заключила эксперт.

