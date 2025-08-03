Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 4 по 10 августа

Звезды подготовили для всех знаков Зодиака в период с 4 по 10 августа как подарки, так и испытания. Подробный гороскоп на неделю интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

Овны, Тельцы, Близнецы

В этот период Овнам стоит укреплять связь с партнером, возможны новые романтические знакомства.

«В работе ждут успехи. Ваши идеи будут замечены, но не забывайте о дипломатии. Обратите внимание на физическую активность. Постарайтесь уделить время спорту», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У Тельцов возможны конфликты из-за ревности. Нужно постараться общаться искренне.

«Учитесь новому, это поможет вам продвинуться по службе. Не бойтесь рисковать. Обратите внимание на свое психоэмоциональное состояние. Расслабляющие практики помогут», — добавила Астратова.

У Близнецов вероятны приятные моменты в отношениях. Стоит проявить заботу к партнеру.

«Удачное время для переговоров и обсуждений. Ваши коммуникативные навыки помогут в работе. Общая физическая форма удовлетворительна, но не забывайте о профилактике», — отметила астролог.

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Раки, Львы, Девы

У Раков симпатия со стороны давнего друга может перерасти в нечто большее. Важно решиться на шаг навстречу.

«Уделите время планированию. Есть шанс получить выгодное предложение. Период подходит для профилактики заболеваний, не забывайте об отдыхе», — подчеркнула эксперт.

Львам, возможно, придется расставить приоритеты. Стоит обсудить важные вопросы с партнером.

«Время брать на себя инициативу! Ваши навыки лидерства будут высоко оценены. Прислушивайтесь к своему организму. Уделите время психическому отдыху», — посоветовала Астратова.

Дев ожидают романтические моменты и сюрпризы. Чувства в отношениях станут глубже.

«Избавьтесь от ненужных вещей, это может помочь в работе. Уделите время самообразованию. Обратите внимание на свое питание, оно должно быть сбалансированным», — добавила астролог.

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Весы, Скорпионы, Стрельцы

Весов партнер может удивить своей романтичностью. Подойдет время для совместных планов.

«Работа в команде принесет хорошие результаты. Вместе вы справитесь с любыми задачами. Состояние здоровья стабильное, но следите за иммунитетом», — посоветовала эксперт.

Для Скорпионов настало время, чтобы разобраться в своих чувствах. Может возникнуть желание начать заново.

«Возможно новое сотрудничество. Будьте открыты для новых идей. Убедитесь, что у вас достаточно отдыха. Занятия на свежем воздухе улучшат ваше состояние», — продолжила Астратова.

Старинные знакомства могут вернуть краски в жизнь Стрельцов. Не стоит бояться проявлять эмоции.

«Время для внедрения новшеств. Вы способны привлечь внимание руководства. Займитесь физической активностью и спортом, это поможет укрепить ваш организм», — отметила астролог.

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Козероги, Водолеи, Рыбы

Взаимопонимание в отношениях Козерогов будет на высоком уровне. Возможны приятные моменты с близкими.

«Проявите терпение и настойчивость, и вы достигнете желаемого. Хорошее время для профилактики, не забывайте об элементарных мерах безопасности», — посоветовала эксперт.

У Водолеев возможны неожиданные романтические признания. Не упускайте шанс.

«Будьте открытыми к новым идеям. Командная работа обеспечит успех. Следите за своим эмоциональным состоянием, практики медитации помогут», —добавила Астратова.

Рыб ждут приятные моменты в отношениях и новые знакомства. Важные разговоры помогут укрепить связь.

«Не бойтесь быть креативными. Ваши идеи могут быть очень востребованы. Прислушивайтесь к своему организму, уделяйте время для отдыха и восстановления», — заключила астролог.

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Ранее стало известно, что магнитные бури будут атаковать Землю весь август.