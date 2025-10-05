Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 6 по 12 октября

Знаков Зодиака на неделе с 6 по 12 октября ожидают серьезные перемены в жизни, однако стоит запастись терпением. Подробный гороскоп интернет-изданию «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Овнам не стоит распыляться на работе, энергию лучше направить на завершение начатого. В личной жизни стоит проявить терпение, не все будут готовы к темпу этого знака Зодиака. Королева посоветовала Овнам: сначала думать, потом говорить.

Тельцам стоит пересмотреть свои приоритеты. Звезды советуют открыться новым чувствам — поддержка может прийти откуда не ждали. В рабочей сфере возможны изменения, стоит держать ухо востро, но не торопиться с решениями.

Успех через связи ожидает Близнецов, следует говорить, предлагать и договариваться. В личной жизни возможны новые знакомства и признания. Звезды советуют слушать окружающих внимательнее, в их словах кроется подсказка.

Раки, Львы, Девы

Спокойная рабочая неделя ожидает Раков, период подойдет для рутины и наведения порядка. Дома захочется уюта, а бытовые хлопоты принесут радость. Королева посоветовала Ракам обратить внимание на старших, им понадобятся тепло и забота.

Львам не стоит скромничать на работе в ближайшую неделю, их проект или идея получат внимание. Личная жизнь также готовит приятные сюрпризы: кто-то стремиться быть ближе — не нужно его отталкивать.

«Харизма — оружие Львов, но не забывайте про ответственность», — отметила астролог.

Неделя анализа ожидает Дев. На работе это будет хорошее время для планирования и исправления ошибок, а вот личной жизни чрезмерный контроль может навредить, лучше расслабиться. Звезды советуют довериться интуиции, не только логике.

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ ]

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Вдохновение даст Весам толчок для нового шага по карьерной лестнице. На этой неделе представителям воздушной стихии стоит позволить себе быть первыми. В личной жизни захочется гармонии, и она придет.

Скорпионам грозят рабочие конфликты, стоит держать себя в руках. Не все гладко и в личной жизни: страсть и ревность идут рядом, нужно выбирать, что подкармливать.

«Не все должно быть под контролем», — добавила эзотерик.

Стрельцам важно не упустить новое дело или встречу, которая станет важной для карьерного роста. В личной жизни захочется свободы, стоит честно обсудить это с партнером. Перезагрузиться поможет смена обстановки.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Усилия последних недель начнут давать результат в работе для Козерогов. Не нужно забывать праздновать маленькие победы. Со второй половинкой стоит быть мягче — Козерогов любят, даже если не говорят об этом вслух.

Идеи, которые кажутся странными, могут выстрелить у Водолеев. Важно не бояться быть «не как все». В личной жизни тоже возможны перемены — кто-то оценит нестандартность Водолеев.

Для Рыб работа в одиночку будет эффективнее. Также грядущая неделя — время разобраться в себе, не стоит спешить делиться сокровенным даже с близкими. Помогут медитации, питьевой режим и музыка, заключила Королева.

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ ]

