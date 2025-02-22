Гороскоп для всех знаков Зодиака с 24 февраля по 2 марта

Что звезды подготовили с 24 февраля по 2 марта Рыбам и Тельцам? Повезет ли Овнам и Близнецам в любви и карьере? Эзотерик Майя Королева предоставила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» подробный гороскоп, который охватывает любовь, карьеру и здоровье для каждого знака.

Овны, Тельцы, Близнецы

В любви Овнам стоит быть внимательными к своим партнерам, так как возможны недопонимания.

«Стоит уделить больше времени общению. На работе ожидаются успехи, особенно в коллективных проектах. Состояние здоровья в целом стабильное, но важно не забывать о физической активности», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На этой неделе Тельцы могут испытать всплеск романтических чувств.

«Не надо бояться открыться своим эмоциям. В карьерной сфере важно сохранить баланс между работой и личными интересами. Этот период подходит для укрепления здоровья и занятия чем-то новым, например, спортом», — подчеркнула эксперт.

В любовной жизни Близнецов возможно исполнение желаний, но не следует забывать, что важно также и дарить внимание.

«В профессиональной сфере есть вероятность столкнуться с новыми идеями, которые стоит реализовать. Здоровье требует внимания: лучше избегать стрессов и следить за своим питанием», — посоветовала Королева.

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Раки, Львы, Девы

Если говорить о любви, Раки могут ощутить потребность в близости.

«Лучше провести время с родными и любимыми. На рабочем месте стоит быть осторожнее с коллегами, избегая конфликтов. По здоровью рекомендованы занятия, связанные с водными процедурами или отпуском, чтобы восстановить силы», — пояснила эзотерик.

На любовном фронте Львы могут стать центром внимания, но важно не задирать нос и проявлять чуткость к партнеру.

«В карьере важно постараться следовать своим амбициям, но не забывать о команде. Относительно здоровья лучше отдохнуть и заниматься чем-то, что приносит удовольствие», — добавила Королева.

Девы найдут гармонию в отношениях, особенно если проявят терпение.

«На работе возможны изменения, которые потребуют гибкости. Что касается здоровья, важно больше расслабляться и уделить время своим увлечениям, чтобы избежать перегрузок», — пояснила эксперт.

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Весы, Скорпионы, Стрельцы

В сфере любви Весам важно развивать личные отношения, проявляя инициативу.

«На работе обаяние поможет наладить рабочие процессы. Здоровье требует внимания к душевному состоянию, важно избегать излишней нагрузки», — продолжила эзотерик.

Скорпионы могут ощутить глубокую связь с любимым человеком.

«Основное внимание следует уделить укреплению этих отношений. В карьере ждет удача, особенно в творческих проектах. Здоровье будет в норме, однако важно уделить внимание и отдыху», — добавила Королева.

В любви Стрельцам стоит быть открытыми для новых знакомств.

«На работе открываются возможности для повышения, если они будут инициативными. В плане здоровья лучше заняться спортом на свежем воздухе, это укрепит иммунитет и поднимет настроение», — посоветовала эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Козероги, Водолеи, Рыбы

Козероги могут столкнуться с вызовами в личной жизни, но честный разговор решит большинство вопросов.

«В карьере возможны карьерные успехи, но важно не забывать о мелочах. Что касается здоровья, желательно поддерживать режим и правильно питаться», — отметила эзотерик.

Водолеи могут ощутить интерес к романтическим приключениям.

«Следует уделить внимание общению с близкими, это поможет укрепить отношения. В карьере — искать новое, экспериментируя с подходами. Здоровье требует внимания, лучше всего не пренебрегать активным отдыхом», — подчеркнула Королева.

На этой неделе Рыбы могут почувствовать необходимость в поддержке.

«Общение с теми, кто вдохновляет, пойдет на пользу. В карьере можно погрузиться в творческие проекты. По состоянию здоровья рекомендуется медитация и занятия, способствующие расслаблению», — заключила эзотерик.

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