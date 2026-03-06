«Государство-паразит»: как войны могут привести США к развалу

США могут развалиться из-за большого числа проводимых войн. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Ранее издание Time намекнуло на имперские аппетиты США. Журнал опубликовал обложку с восьмью кепками в стиле лозунга президента США Дональд Трампа — Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), на которых вместо слова Америка написаны названия восьми стран, где Вашингтон инициировал военные операции. На кепках указаны Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор. Политолог Федоров подчеркнул, что политика США неудивительна, поскольку любой американский президент должен проводить определенную экспансию против других стран.

«Это государство-паразит, которое потребляет 25% всех ресурсов всей планеты, но при этом их население от общего числа на планете составляет всего несколько процентов. Они будут и дальше проводить агрессивную имперскую политику. Это их прямая обязанность для того, чтобы сохранить статусное положение», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что оборонный бюджет США на 2026 год составит 901 млрд долларов. И такой бюджет больше, чем у европейских стран вместе взятых. Общий бюджет ЕС на этот год составляет около 193 млрд евро.

«США будет играть гегемона и перестраивать военные стратегии, чтобы перевести войну в новый формат: более технологичный и агрессивный. Теперь это не будет похоже на высадку во Вьетнаме. Сейчас американцы обкатывают новую стратегию проведения войн через искусственный интеллект», — отметил он.

При этом такого рода политика может привести США к развалу, прогнозирует политолог.

«Все может быть, потому что в США копятся противоречия. Надо понимать, никто не думал, что Советский Союз развалится, а его развалили. Но пока США справляется с теми проблемами, которые есть. Но возможен и развал с гражданской войной», — заключил Федоров.

