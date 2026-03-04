Кто станет верховным лидером Ирана: названы два кандидата, среди которых нет сына Хаменеи

Новым верховным лидером Ирана может стать ныне временно занимающий эту должность Алиреза Арафи или аятолла Садик Лариджани, а не Моджтаба Хаменеи, сын погибшего Али Хаменеи. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, преподаватель Экономического факультета РУДН, НИУ ВШЭ и ИГСУ РАНХиГС Фархад Ибрагимов.

Возвращение монархии

Ранее в NYT со ссылкой на иранских чиновников сообщали, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, стал наиболее вероятным кандидатом в преемники своего отца. По их словам, Совет экспертов был готов объявить Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером уже в среду утром, однако некоторые члены совета выразили опасения, что это сделает его мишенью для ударов США и Израиля. Как напомнил политолог Ибрагимов, имя сына погибшего верховного лидера давно циркулировало в иранской прессе и за ее пределами. Однако сам Хаменеи не разделял эту идею.

«Покойный аятолла исходил из того, что эта конструкция может относиться к некой истории, связанной с монархией, когда власть переходит от отца к сыну. Иранский народ мог бы неоднозначно отреагировать на эту ситуацию. Как говорят многие иранцы, не для того они монархию свергали, чтобы ее в том или ином виде опять возрождать. Поэтому сам Али Хаменеи особо и не горел таким желанием, чтобы его сын пошел по его пути и стал рахбаром», — пояснил эксперт.

При этом Моджтаба Хаменеи принимает участие во внутренней политике Ирана, однако не заручается всецелой поддержкой элит, отметил Ибрагимов.

«В Иране должна быть более компромиссная фигура, должен быть серьезный консенсус, достигнутый между силовиками, аятоллами, парламентом и так далее. Это несколько ремней безопасности, которые обеспечивают институционализацию государственной системы Ирана. Поэтому я сомневаюсь в том, что он может стать верховным лидером страны», — считает специалист.

Биография сына Хаменеи

Моджтаба Хаменеи — второй сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Ему 56 лет, он родился 8 сентября 1969 года в Мешхеде провинции Хорасан-Резави, школу окончил в 1987 году в Тегеране.

В годы ирано-иракской войны участвовал в боевых действиях в составе батальона «Хабиб». Получил богословское образование, среди его наставников были аятолла Сайед Махмуд Хашеми Шахруди и сам Али Хаменеи. С 1999 года продолжил обучение в Куме — главном центре религиозного образования Исламской Республики, позже стал клириком и преподавал богословие в религиозных учебных заведениях города.

В 2004 году Моджтаба Хаменеи женился на Захре Хаддад-Адель, дочери бывшего спикера иранского парламента Голям-Али Аделя, в семье воспитываются трое детей. В 2005 и 2009 годах он поддерживал на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада, однако в 2013 году сам Ахмадинежад обвинял его в присвоении государственных средств. На протяжении многих лет Моджтаба Хаменеи сотрудничал с Корпусом стражей Исламской революции и по поручению отца курировал силовой блок, включая армию, военно-морские и военно-воздушные силы страны.

Новый верховный лидер Ирана

По мнению политолога, наиболее вероятными кандидатами на пост верховного лидера являются Алиреза Арафи и аятолла Садик Лариджани.

«Лариджани как раз богослов, уважаем и почитаем среди силовиков и аятолл. Кроме того, есть еще несколько персон, которые не разглашаются. Их имена держат в тайне для того, чтобы обеспечить им безопасность, потому что они могут стать военными целями для Израиля», — отметил эксперт.

При этом никто из возможных кандидатов не будет готов завершить войну с США. Иранцы считают, что до тех пор, пока не был убит аятолла Хаменеи, можно было сохранить окно дипломатических возможностей с США, пояснил специалист.

«Но теперь никто не готов говорить с Соединенными Штатами после убийства Хаменеи и фактического признания американцами, что переговоры ввелись для введения иранцев в заблуждение», — заверил он.

По его словам, даже в случае перемирия иранцы все равно будут давить на американцев военными методами в разных уголках земного шара.

«Президент США Дональд Трамп совершил опрометчивый шаг, пойдя на эскалацию с Ираном. Он даже не понимает, какой ящик пандоры он вскрыл против себя же», — прогнозирует эксперт.

Политолог подчеркнул, что ответ Ирана будет не моментальный, он будет готовиться несколько лет и станет неожиданным для США.

Отношения с РФ

Несмотря на убийство верховного лидера Ирана, американцам не удалось сместить позиции действующего политического режима в стране. Как отметил Ибрагимов, подобные действия еще больше укрепят связь российско-иранских отношений.

«Моджтаба Хаменеи и Садик Лариджани достаточно хорошо относятся к России и считают ее одним из важнейших политических партнеров для Ирана. Для России приход нового верховного лидера принципиально ничего не меняет. Напротив, кто-то из них даже будет предлагать еще больше, укреплять отношения с Москвой, например, выводить уровень стратегического партнерства на уровень союзничества», — заключил Ибрагимов.

