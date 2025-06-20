Готовы покупать за десятки тысяч: продажи Labubu в Москве выросли в 44 раза

Москвичи стали чаще покупать игрушки Labubu, продажи выросли в 44 раза в апреле-мае 2025 года по сравнению с февралем-мартом. В среднем стоимость Labubu в Москве и Подмосковье составила около 3 тыс. рублей, рассказали аналитики платформы «Авито» интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Как поделились эксперты, в столичном регионе была найдена редкая лимитированная версия фигурки Labubu из серии Bid Into Energy, цена которой достигает 50 тыс. рублей. По словам автора публикации, серия вдохновлена японскими коллекционными карточками, где за каждой иллюстрацией стоит определенная идея. Labubu выполнено в уникальном стиле: цвет, мимика, аксессуары.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Как отметили аналитики сервиса, в последние месяцы игрушки Labubu, созданные китайским брендом Pop Mart, стремительно набирают популярность по всему миру. Поклонники коллекционных «монстров» покупают им одежду и аксессуары, а блогеры даже украшают их ювелирными украшениями.

Ранее стало известно, что москвичи продают эксклюзивную футболку игрока баскетбольного клуба «ЦСКА» на «Авито».