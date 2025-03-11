«Грядет возмездие»: вот, как Россия ответит на ночной теракт Киева

В ночь на 11 марта на территории Московской области было сбито 74 беспилотника, пострадали и погибли люди, а также разрушена часть инфраструктуры. Ни один из БПЛА не долетел до Москвы. Каким будет ответ России и каковы теперь перспективы переговоров США и Украины, которые состоятся в Саудовской Аравии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как ответит Россия

Военный эксперт Михаил Поликарпов заявил, что Россия в ответ на ночную атаку ВСУ будет постоянно наносить удары по территории Украины.

«Я думаю, что у нас будет такой же очередной налет по инфраструктурным и военным объектам на Украине уже этой ночью. Но ничего экстраординарного, я думаю, не будет, никакого удара ядерным оружием по Киеву», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Налет украинских БПЛА, продолжил Поликарпов, вызван сильными поражениями в Курской области.

«Эта атака носит в основном PR-характер и она провалена. То есть, фактически ни один беспилотник до Москвы не долетел. Это провал, потому что наши удары по Украине до Киева всегда долетают. И не только до Киева», — добавил эксперт.

Что теперь ждать от переговоров

Кроме того, время атаки ВСУ было выбрано не случайно и на этот счет имеется две версии, сообщил политолог Андрей Кортунов.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ольга Стаферова ]

«Первая состоит в том, что украинская сторона это сделала под визит генерального секретаря ОБСЕ в Москву. Это первый видит за последние три с небольшим года. И, в общем, таким образом решили визит отметить», — рассказал эксперт.

Вторая версия заключается в том, что в Эр-Рияде будет обсуждаться вопрос о частичном ограничении боевых действий в воздухе.

«Прежде всего это как раз дроны. То есть возможно, что этим ударом Украина показывает, что у нее есть возможность массированных атак с помощью дронов. Поэтому Россия должна быть заинтересована в том, чтобы договориться в отношении боевых действий такого типа», — пояснил политолог.

Не исключено, что по итогам переговоров будет согласована какая-то позиция, которую американская сторона может расценивать, как первый шаг на пути заморозки конфликта, а украинская сторона как изменение конфликта. Таким образом, чтобы минимизировать российские удары по объектам инфраструктуры, прежде всего энергетической, продолжил эксперт.

«Так что здесь прослеживается определенная связь. Посмотрим, удастся ли договориться американцам и украинцам, но даже если это получится, не факт, что эти предложения будут приняты российской стороной», — заключил Кортунов.

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