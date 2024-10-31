«Грязь, машины, деревья, все лежало друг на друге»: очевидец рассказал о последствиях наводнения в Валенсии

Более 90 человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Испании. В результате ливней сильнее всего пострадала Валенсия, стихия также затронула Андалусию и Кастилию-Ла-Манчу. Интернет-изданию «Подмосковье сегодня» удалось связаться с жителей Валенсии Сергеем, который рассказал о последствиях погодного катаклизма в городе.

По словам мужчины, из общественного транспорта в городе пострадало только метро. Оно пока не работает.

«Это из-за того, что некоторые ветки выходят за пределы основного города, где их и затопило. Но весь наземный транспорт в основной Валенсии работает, так как в этой части города, по сути, ничего и не было. Где-то ливень и 10 сантиметров воды, а в каких-то районах всего лишь ветер дул», — рассказал он.

Сергей также подчеркнул, что из-за наводнений пострадали в основном территории за пределами окружной дороги, которые на 70% состоят из коммерческих зон и ферм, а 30% из них — небольшие города-сателлиты.

«Во внешней части города, конечно, нанесло ил, песок, грязь, машины, деревья, все лежало друг на друге. Там пока расчищают дороги. Аэропорт заработал полностью. Им хватило 6 часов для того, чтобы его привести в рабочее состояние, а вот у железной дороги размыло много грунта, но сегодня утром уже писали, что запустили часть поездов. Как именно — пока не рассказывают», — добавил мужчина.

В социальных сетях, по словам очевидца, были новости об отключении воды на два дня, однако это фейк.

«Тут развернулась кампания против мэра. Вода везде есть, магазины все работают, вчера с дочкой в ТРК ходили за платьем ей, все как обычно. Люди, конечно, побегали за водой, но и мэрия, и все сети выступили с заявлениями, что все фейк. Воды много и в бутылках, и в трубах. Никаких отключений не будет, все прекрасно функционирует внутри города», — пояснил он.

Во внешней части города работает армия, продолжил Сергей. Там подтопило магазины, размыло дороги, по колено грязи, а также отключилось электричество. На восстановление уйдет какое-то время, но голода или засухи нет.

«Друг как раз живет прям посреди всей пострадавшей зоны. Говорит, что все растаскивают, расчищают. Ущерб все-таки пришелся первым этажам и инфраструктуре. Здания здесь прочнее, чем мы привыкли видеть на картинках из США после наводнений. Поэтому сильных разрушений нет. Вчера весь день, конечно, летали вертолеты, МЧС, пожарных видел. В Валенсии идет расчистка и разборка завалов, инженеры проверяют свои сети, здания. Вчера уже общались о дате следующей тренировки, то есть у людей жизнь возвращается к норме», — подчеркнул очевидец.

Ураган ушел в сторону Каталонии, но немного стих. Затопление, добавил Сергей, назвали третьим по мощности среди всех климатических событий за всю историю Испании, и оно само по себе уникально, но 80% пострадавших территорий — это либо небольшие города в горах, либо фермерские угодья.

«Сама Валенсия после наводнения 1950-х годов построила систему обхода города — бетонное русло очень серьезного водоизмещения, которое как раз и сработало, увело всю воду в сторону от основного города. А пострадали как раз территории, которые не защищены им», — заключил Сергей.

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