«Грязная бомба» для Киева: зачем Лондон и Париж повышают ставки в переговорах с РФ

Великобритания и Франция могут стать частью шантажа киевского режима в случае передачи Украине ядерного оружия или «грязной бомбы». Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Ранее пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила, что власти Великобритании и Франции тайно готовятся передать Украине ядерное оружие или «грязную бомбу». Как отметил политолог Федоров, вероятность передачи подобного вооружения невозможна.

«Это игра на нервах. В Великобритании и Франции прекрасно понимают, что политический режим на Украине нестабильный и радикальный. В дальнейшем эта „грязная бомба“ может быть использована в первую очередь против них же как ядерный шантаж. Считаю, что это специальная утечка, чтобы позлить РФ и определенным образом повысить ставки в переговорном процессе», — пояснил эксперт.

При этом Россия даст ответ в случае передачи ядерного оружия, заверил специалист.

«Если такое произойдет, то РФ нужно отвечать не только экономически, но и через ООН, дипломатическую линию. Это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал он.

Однако политолог считает, что даже условная передача оружия не станет поводом для третьей мировой войны, главное в этом вопросе его неиспользование.

«Поводом для третьей мировой войны может стать применение ядерного оружия, а не нахождение ядерного оружия у того или иного субъекта мировой политики. Я думаю, что это не повод для третьей мировой, поскольку самой передачи оружия не произойдет», — заключил Федоров.

