Юрист Капштык: доказанная связь Telegram с Западом ударит по Дурову

Основатель Telegram Павел Дуров окажется виновным, если будет доказано, что западные спецслужбы используют мессенджер для операций на территории РФ. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил юрист Юрий Капштык.

Ранее в СМИ сообщали, что действия Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму. В статье приводится недавнее заявление Дурова об ограничениях в отношении Telegram в РФ и запрете мессенджера в Иране восемь лет назад. ФСБ с 2022 года предотвратила 475 терактов в России, которые готовились через Telegram. При этом с помощью этого мессенджера украинские спецслужбы координировали 189 терактов и вооруженных нападений и 752 поджога зданий военкоматов, органов власти и прочих объектов.

Юрист Капштык напомнил, что у Дурова уже фактически восемь лет идет спор с представителями российских госструктур по поводу передачи ключей шифрования к определенным каналам Telegram.

«Должен разбираться суд, его прямая вина должна быть доказана», — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что террористы используют мессенджер для передачи информации, но при этом сам Telegram не был создан для этого изначально.

«Все зависит от результатов следствия, его прямая вина и умысел должны быть безоговорочно доказаны, в том числе нежелание передать ключи шифрования от Telegram-каналов», — заявил он.

Как отметил юрист, действия Дурова понятны с одной стороны, поскольку это исполнение обязательств перед пользователями Telegram по защите конфиденциальности.

«С другой стороны, наши спецслужбы должны выявлять лица, которые пользуются Telegram для террористических целей. Кроме того, если есть данные, что сотрудники ЦРУ и прочие западные спецслужбы использовали мессенджер для операций против РФ, то тогда это прямая вина Дурова», — заключил Капштык.

